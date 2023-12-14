الاتفاقية تهدف إلى تحويل أكبر مزرعة في الاتحاد الأوروبي إلى نظام الزراعة المتجددة

أكثر من 55,000 هكتار من الأراضي في رومانيا ستشارك في برنامج حقن وتجميع الكربون في التربة الذي تتبناه "أجرينا"

الشراكة تجمع بين نقاط القوة والخبرة لدى الطرفين للإنتاج الغذائي المستدام وجهودهما لمواجهة التحديات المناخية

المشروع الجديدة يؤكد التزام الظاهرة بالاستدامة، ويسهم في تعزيز مرونة عملياتها التشغيلية

"أجرينا" توسع نطاق انتشارها وترسّخ مكانتها كلاعب رائد في تسجيل وتجميع الكربون في اوروبا

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت شركة الظاهرة، إحدى الشركات الزراعية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توصلها إلى علاقة شراكة تاريخية مع "أجرينا"، شركة التكنولوجيا الزراعية الدنماركية. وتهدف الشراكة إلى تحويل أكبر مزرعة موحّدة صالحة للزراعة في الاتحاد الأوروبي إلى تبني نضام الزراعة المتجددة. وعلاوة على ذلك، ستشهد هذه المبادرة التحويلية دخول ما يزيد على 55,000 هكتار من الأراضي في مزرعة "أغريكوست" التابعة لشركة الظاهرة في رومانيا إلى برنامج "أجرينا" لتجميع الكربون تحت سطح التربة، لتكون هذه الخطوة بمثابة دليل قاطع على التزام الظاهرة بالإنتاج الغذائي المستدام، والإسهام في جهود مواجهة التحديات المناخية والتقليل من البصمه الكربونيه.

وتم الإعلان عن الشراكة رسمياً من خلال توقيع مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023. وستكون المذكرة إيذاناً بتدشين علاقة تعاون ستؤدي بدورها إلى توحيد نقاط القوة والخبرة لكلا الطرفين، والاستفادة من العمليات الزراعية الواسعة لشركة الظاهرة، وحلول نظام زراعي مبتكر و الذي توفره شركة "أجرينا".

وقال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة: "تعد الاستدامة واحدة من القيم الأساسية وأحد المحركات التجارية التي تستند إليها مجموعتنا، بالإضافة إلى اعتقادنا أن هذا المشروع يمثّل خطوة رئيسية في رحلتنا المستمرة نحو مواصلة الإنتاج الغذائي المستدام، من خلال تحويل مزرعتنا في"برايلا" إلى الممارسات المتجددة، فإننا نفتح المجال لجني الفوائد المالية مع تحقيق النتائج البيئية في نفس الوقت ضمن اهداف هذا النهج المبتكر، حتى نتمكن في نهاية المطاف من المساهمة بشكل هادف في توفير الغذاء للأعداد المتزايده من الناس، إضافة إلى تعزيز أعمالنا وإكسابها المزيد من المرونة، مع تسجيل مستويات أعلى من الربحية".

وستقوم مزرعة "أغريكوست" التابعة لشركة الظاهرة بتنفيذ مجموعة من ممارسات الزراعة المتجددة، مثل الاستخدام الأمثل لمحاصيل تغطية التربة لتقليل تعرضها للتقلبات المناخية، والابتعاد عن أساليب الزراعة التقليدية. وسيتم توظيف برنامج "أجرينا" المعتمد دولياً والحائز على مصادقة أطراف أخرى، للاعتماد عليه في قياس مستويات خفض الغازات الدفيئة في المزرعة وإزالة ثاني أكسيد الكربون، كوسيلة لضمان الشفافية، وتوليد أرصدة إزالة الكربون بأعلى مستويات النزاهة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه الاعتمادات لتمويل التحول المستدام.

من جهته، قال سايمون هالدروب، الرئيس التنفيذي لشركة "أجرينا": "نفخر بالعمل مع الظاهرة في هذا المشروع الرائد، لاسيما وأن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل الزراعة المتجددة تعتبر ضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ. إن هذه المبادرة تُظهر التزام القطاع الخاص إزاء إحداث تأثير واسع. ومن خلال العمل المشترك، فإننا نسهم في إطلاق موجة التغيير المستدام في الزراعة الأوروبية".

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في المساعي المستقبلية التي تتبناها الظاهرة و "أجرينا". وتعمل الظاهرة على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الزراعة المستدامة، بينما تقوم "أجرينا" بتوسيع نطاق انتشارها وتعزيز مكانتها كلاعب رائد في زراعة الكربون الأوروبية، ليسهما معاً في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة في صناعة الأغذية.

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نبذة عن شركة الظاهرة:

شركة الظاهرة هي شركة عالمية في مجال الأعمال التجارية الزراعية، مع أكثر من 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية في مصر، رومانيا، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، متخصصة في زراعة وإنتاج وتجارة ما يقرب من 3 ملايين طن من أعلاف الحيوانات وما يصل إلى 3 ملايين طن من السلع الغذائية الأساسية وإدارة سلسلة التوريد الشاملة.

تخدم الظاهرة قاعدة كبيرة من العملاء من القطاعين الحكومي والتجاري. تتمتع شركة الظاهرة بتواجد جغرافي واسع النطاق، وتعمل في أكثر من 20 دولة وتخدم أكثر من 40 سوقًا وتحتل مكانة رائدة في آسيا والشرق الأوسط.

نبذة عن أجرينا:

أجرينا، تساعد علا تسجيل ممارسات إزالة الكربون من الهواء الى التربة واستبدالها بموارد ماليه لتمويل الانتقال إلى الزراعة المتجدده. نعمل بتعاون وثيق مع مزارعين شركاء عبر 17 سوقًا أوروبياً ناشئاً، وتُعد "أجرينا كاربون" رائدة في مجال الكربون الزراعي في اوروبا. عبر الاعتماد على تقنيات رصد بالأقمار الصناعية والتقنيات الرائدة في السوق، يمكن لحلول "أجرينا" دعم المزارعين والشركات والحكومات للوصول لتحقيق الحياد المناخي