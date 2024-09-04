

دبي، كشفت الطاير للسيارات، وكالة السيارات الرائدة على مستوى دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية تُعد الأولى في الشرق الأوسط، لتوزيع سيارات ديبال الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل الطاير للسيارات، بموجب الاتفاقية، على تأسيس شبكة من مراكز البيع والصيانة المخصصة لسيارات ديبال، العلامة التجارية الرائدة في التنقل الأخضر، مع افتتاح أولى صالات العرض للعلامة بحلول الربع الأول من عام 2025. كما ستدعم الوكالة علامة ديبال في توسيع حضورها على الإنترنت، بالاستفادة من الانتشار الرقمي الواسع للشركة عن طريق تطبيق الطاير للسيارات وموقعها الإلكتروني altayermotors.com.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية المحورية مع علامة ديبال المتطورة، التي تمثل خياراً جذاباً لعشاق السيارات في دولة الإمارات، وذلك بفضل نهجها المبتكر في صناعة سيارات كهربائية عالمية المستوى ومزودة بأحدث التقنيات. ونتطلع في شركة الطاير إلى إدخال هذه السيارات الكهربائية المتطورة تقنياً إلى السوق الإماراتية والمساهمة في دعم طموحات دولة الإمارات في مجال التنقل الأخضر، مستفيدين في ذلك من خبرتنا الواسعة في مجال السيارات، وفهمنا العميق لحاجات العملاء، ومعايير خدماتنا الرائدة عالمياً".

وتأتي إضافة سيارات ديبال إلى مجموعة العلامات التي تمثلها شركة الطاير للسيارات كجزء من خطط الشركة لتنويع منتجاتها، مما يسهم في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية للتحول إلى التنقل الأخضر، بما يشمل زيادة حصة السيارات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050.

وتتمتع شركة الطاير للسيارات بتاريخ حافل بالنجاحات والجوائز يمتد لما يزيد عن 40 عاماً في قطاع السيارات على مستوى دولة الإمارات. وتلتزم الشركة بتزويد عملائها بخدمة استثنائية من خلال بنيتها التحتية القوية ومنصاتها الرقمية المتطورة، بما يشمل موقعاً للبيع الإلكتروني وتطبيقاً خاصاً بها.

لمحة حول علامة ديبال للسيارات

تعتبر ديبال من العلامات المفضلة للشباب و محبي التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم، حيث تتميز سياراتها بتصاميمها الأنيقة والمتطورة، واعتمادها أحدث التقنيات والحلول الرقمية. كما سجلت العلامة أرقاماً قياسية غير مسبوقة لمبيعات السيارات الكهربائية بين العلامات الصينية الأخرى، حيث حققت إنجازاً كبيراً ببيع 100 ألف سيارة خلال 14 شهراً من إطلاقها. وتتميز ديبال بتقدمها المتسارع في تصميم المحركات، وبطاريات المسافات الطويلة، والتي توفر كفاءة أعلى واستهلاكاً أقل للطاقة وتجربة أفضل للقيادة الذكية.

لمحة حول الطاير للسيارات

تمثّل الطاير للسيارات، التي تأسست عام 1982، نخبة من أبرز شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية، بما فيها فورد ولينكولن وجاكوار ولاند روڤر وفيراري ومازيراتي وشاحنات فورد وفوتون وفينفاست في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك الشركة شبكةً متنامية من مراكز المبيعات والخدمات وقطع الغيار في دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة؛ فضلاً عن فريق عمل يضم ما يزيد على 2,700 خبير يلتزمون جميعاً بالارتقاء بخدمة العملاء لأعلى المستويات.

وتتولى شركة بريمير موتورز، من خلال شركة الطاير للسيارات، تمثيل علامات فورد ولينكولن وجاكوار ولاند روڤر وفيراري ومازيراتي وشاحنات فورد وفوتون وفينفاست في إمارة أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.altayermotors.com

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