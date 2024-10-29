افتتحت شركة "الطاير للسيارات"، إحدى أهم وكلاء السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول منشأة مبيعات وخدمة وقطع غيار خاصة بعلامة فين فاست التي تجمع مفهومي الفخامة والاستدامة، وذلك في منطقة البرشاء بدبي.

تمتد المنشأة على مساحة تزيد عن 950 متراً مربعاً، وتضم صالة عرض تبلغ مساحتها 400 متراً مربعاً، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصيانة وقطع الغيار، وهو ما سيضمن الراحة للعملاء عبر تزويدهم بجميع هذه الخدمات في مكان واحد.

وبهذا الصدد، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة "الطاير للسيارات": "نحن متحمسون جداً لإطلاق سيارات فين فاست في دولة الإمارات، والذي يأتي عقب توقيعنا اتفاقية مع العلامة التجارية قبل أشهر قليلة فقط. وفي إطار مواكبة التغييرات الجذرية التي تفرضها حلول التنقل المستقبلية على قطاع السيارات، توفر ’الطاير للسيارات‘ لعملائها الآن فرصة امتلاك سيارات من أحدث العلامات التجارية المصنّعة للسيارات الكهربائية وأسرعها نمواً في العالم. وكعلامة تجارية تضع الاستدامة في صلب عملياتها، تقدم فين فاست للسوق الإماراتية سيارات متميزة تجمع مفهومي الفخامة والاستدامة".

تقع منشأة فين فاست ضمن مجمع الطاير للسيارات الصديق للبيئة والذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، ويتضمن نظاماً لتوليد الكهرباء من ألواح شمسية تغطي كامل سطحه بقدرة 660 كيلو واط، والتي تلبي 25% من احتياجات المجمع من الطاقة الكهربائية. ويستخدم المجمع كذلك تقنيات خضراء أخرى تسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، مثل أنظمة الإضاءة والتبريد الذكية.

من جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة "فين فاست" الشرق الأوسط: "نفخر بافتتاح أول منشأة خاصة بفين فاست في دبي التي تعد واحدة من أكثر المراكز الاقتصادية والتجارية حيوية في العالم. ويمثل تعاوننا مع شركة ’الطاير للسيارات‘، الشريك المرموق ذو الخبرة الواسعة في قطاع السيارات بالمنطقة، خطوة بالغة الأهمية في مساعي فين فاست الاستراتيجية للتوسع في الشرق الأوسط. ونحرص على تقديم سيارات كهربائية عالمية المستوى آمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في هذه المنطقة".

وتتزامن هذه الخطوة المهمة مع دخول الشركة إلى سوق الإمارات في 28 أكتوبر الجاري، حيث ستعرض المنشأة حال إطلاقها سيارة VF 8 الكهربائية للبيع، وهي سيارة متميزة مكونة من صفين من المقاعد وصممتها شركة Pininfarina الإيطالية الشهيرة، لتكون بذلك أول سيارة للعلامة التجارية الفيتنامية تظهر على الطرقات الإماراتية. وسيتم طرح طرازات VF 6 وVF 7 وVF 9 للبيع في عام 2025.

تتميز سيارات فين فاست بمظهر رياضي انسيابي، ومساحات داخلية واسعة، وتقنيات متطورة، فضلاً عن سعة شحن تدوم طويلاً، وسرعات شحن فائقة، كما تأتي هذه السيارات مع ضمان يمتد لــ 10 سنوات أو 200,000 كيلومتر ، مما يجعلها خياراً متميزاً يواكب المستقبل بالنسبة للعملاء في دولة الإمارات. وتتوفر السيارة بنسختين: Eco وPlus، وتبدأ أسعارها من 183,240درهم إماراتي (شامل ضريبة القيمة المضافة) وتأتي بثمانية ألوان خارجية وثلاثة ألوان داخلية.

لمزيد من المعلومات المفصلة، يُرجى زيارة الرابط التالي www.altayermotors.com/vinfast، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة "الطاير للسيارات".

نبذة عن الطاير للسيارات

تأسست شركة "الطاير للسيارات" عام 1982؛ وهي تمثل نخبة من كبريات شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية بما فيها "شاحنات فورد"، و"فورد"، و"لينكون"، و"جاكوار"، و"لاند روڤر"، و"مازيراتي"، و"فيراري"، و"فوتون"، و"فين فاست" و"ديبال" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحظى الشركة بشبكة متنامية من مراكز المبيعات، والخدمات، وقطع الغيار في دبي، والشارقة، وأبوظبي، ورأس الخيمة، والفجيرة؛ فضلاً عن فريق عمل متفرغ يضم أكثر من 2800 خبير ومختص للارتقاء بخدمة العملاء إلى أعلى المستويات.

وتتولى شركة "بريمير موتورز"، من خلال شركة "الطاير للسيارات"، تمثيل علامات " شاحنات فورد"، و"فورد"، و"لينكون"، و"جاكوار"، و"لاند روڤر"، و"مازيراتي"، و"فيراري"، و"فوتون"، و"فين فاست" و"ديبال" في إمارة أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.altayermotors.com أو الاتصال على الرقم (668677) MOTORS 800.

نبذة عن فين فاست

تعد شركة فين فاست (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: VFS)، شركة تابعة لمجموعة فين غروب، أحد أكبر الشركات في فيتنام، وتهدف بصفتها شركة مصنعة للسيارات الكهربائية بالكامل إلى تحقيق رؤيتها في جعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع. وتتضمن مجموعة منتجات فين فاست اليوم مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والدراجات البخارية الإلكترونية والحافلات الكهربائية. كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على الارتقاء بمسيرة نموها من خلال التوسع السريع في شبكة توزيعها وصالات عرض منتجاتها على الصعيد العالمي، فضلاً عن زيادة طاقاتها الإنتاجية والتركيز على الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://me.vinfast.com/ .

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع سوني إلياس، مدير أول العلاقات العامة في شركة "الطاير للسيارات"، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ عبر الهاتف: 3037515 9714+، أو الجوال: 971505811249+، أو البريد الإلكتروني: selias@altayer.com

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-انتهى-

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