دبي: كشفت شركة الطاير للسيارات، الوكيل والمستورد الرسمي لشاحنات فورد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تكريمها بجائزة التميز لعام 2023 من قبل شركة شاحنات فورد، تقديراً لأدائها المتميز في المبيعات وخدمات ما بعد البيع والتسويق، وهي الوكيل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط التي تنال هذه الجائزة للمرة السادسة.

وحصدت الطاير للسيارات هذا التكريم المميز بعد تسجيلها لنموٍ ملحوظ في مبيعات المركبات التجارية بنسبة 30% خلال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: "نفخر بالحصول على جائزة التميز من شركة شاحنات فورد للمرة السادسة. إن تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة لهوَ إنجازٌ استثنائي يعكس التزام فريق العمل بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والترويج الناجح لعلامة شاحنات فورد في جميع أنحاء دولة الإمارات. كوننا لاعباً أساسياً في نمو اقتصاد المنطقة، نؤدي دوراً محورياً في توفير خيارات نقل اقتصادية وفعالة لنضمن عمليات سلسة في الصناعات الكبرى. ونلتزم في شركة الطاير للسيارات بدورنا في رسم ملامح المشهد الاقتصادي الناجح في هذه المنطقة الحيوية".

وشهد أداء الشركة الإماراتية تقدماً كبيراً في 2023 مدفوعاً بالطلب على القاطرات، وخصوصاً رأس الجرار 6x4 المزود بعلبة السرعات الأوتوماتيكية الجديدة، بالإضافة إلى تسجيل نمو بنسبة تزيد عن 800% في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل القائم على تجميع البضائع. وحققت الشركة زيادة بنسبة 12% في المعدل السنوي لخدمات صيانة المركبات التي تقدمها المنشأة المتكاملة التي تم افتتاحها عام 2023 في مجمع دبي للاستثمار، والتي تشمل خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار.

ومن جانبه، قال إمره دومان، نائب رئيس شركة شاحنات فورد: "نلتزم في شركة شاحنات فورد بدعم عملائنا بأحدث الحلول لتعزيز كفاءة العمليات ودفع عجلة النمو المستدام في المنطقة. وتُوجت شراكتنا الراسخة مع شركة الطاير للسيارات بفوزها بجائزة التميز للمرة السادسة، وتعكس التزامنا المشترك بتحقيق أعلى معايير التميز ورضا العملاء. ولطالما عملنا معاً على تقديم منتجات وخدمات متميزة تلبي الاحتياجات المتنامية في السوق بدولة الإمارات. ونفخر بمواصلة هذه الرحلة الناجحة جنباً إلى جنب، واعتماد التكنولوجيا المبتكرة وتقديم الدعم المميز لعملائنا في مختلف أنحاء المنطقة".

وتتولى الطاير للسيارات بيع مجموعة متنوعة من المركبات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، بما فيها سلسلة الجرارات والشاحنات المخصصة لأعمال الإنشاءات والطرق.

لمحة حول الطاير للسيارات

تأسست الطاير للسيارات عام 1982، وهي الوكيل لنخبة من أبرز شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية، بما فيها فورد ولينكون وشاحنات فورد وجاكوار ولاند روفر ومازيراتي وفيراري وفوتون وفين فاست و ديبال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك الشركة شبكةً متنامية من مراكز المبيعات والخدمات وقطع الغيار في دبي والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة والفجيرة؛ فضلاً عن فريق عمل يضم ما يزيد عن 2,800 خبير يلتزمون جميعاً بالارتقاء بخدمة العملاء لأعلى المستويات.

وتتولى شركة بريمير موتورز، من خلال شركة الطاير للسيارات، تمثيل علامات فورد ولينكون وشاحنات فورد وجاكوار ولاند روفر ومازيراتي وفيراري وفوتون وفين فاست و ديبال في إمارة أبوظبي.

نبذة عن شركة شاحنات فورد

تعد "شاحنات فورد" إحدى كبرى الشركات المصنعة للشاحنات والمركبات الثقيلة في العالم؛ حيث تنتج مجموعة من المركبات مثل الجرارات والشاحنات المخصصة للبناء والإنشاءات وشاحنات التوزيع التي يزيد وزنها عن 16 طن. وتتمتع الشركة بسجل متميز في تقديم أقوى مركبات فورد من حيث الجودة والمتانة والكفاءة، بما يدعم استراتيجية الشركة الخاصة بالمنتجات الدولية. وترتكز الشركة على خبرة تمتد لأكثر من نصف قرن في مجال التصميم والإنتاج، إضافة إلى خبرتها الغنية في تطوير منتجات مصممة خصيصاً لتناسب الاحتياجات المميزة لكل سوق، فضلاً عن قدرتها على تصنيع المكونات الرئيسية لجميع المركبات، بما فيها المحركات الجديدة كلياً. وتتوزع أعمال الشركة حالياً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة، وتواصل توسيع شبكتها الدولية في ثلاث قارات. إلى جانب ذلك، تساهم مئات الآلاف من شاحنات فورد حول العالم في إنجاز أهم المشاريع والأعمال كل يوم انسجاماً مع معايير الثقة والجودة التي لطالما ميزت شاحنات فورد.

لمزيد من المعلومات حول شركة شاحنات فورد ومنتجاتها حول العالم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.fordtrucks.com.tr.

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