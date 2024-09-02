تُعتبر الشركة بأصولها التي تزيد على 7.5 مليار درهم إماراتي مركزًا رائدًا للتميز البحري، وتحظى بدعم كبرى الشركات المالية والاستثمارية.

أبوظبي: كشفت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM)، إحدى الشركات الرائدة في القطاع البحري، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن علامتها التجارية الجديدة والتي تجسد رؤيتها لتعزيز دورها القيادي في الصناعة البحرية.

ومنذ تأسيسها عام 2003، رسخت الشركة سمعتها المرموقة باعتبارها لاعبًا رئيسًا في القطاع البحري، ونجحت محليًا ودوليًا في تأسيس عدد من الشركات التابعة وبناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية. وقد حرصت على القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد البحري بدولة الإمارات عبر عدد من الاستثمارات الكبرى؛ أبرزها بناء قدراتها المتقدمة الأكبر من نوعها في العالم للطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى تطوير أسطولها الحديث المجهز بأفضل التقنيات، ما حفّز عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية الإقليمية لتمويل مشاريع الشركة ودعم رؤيتها، من خلال إتمام صفقة مشتركة بقيمة 863 مليون درهم إماراتي لتوسيع أسطول الشركة في مارس 2023.

وحرصًا منها على ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات باعتبارها مركزًا بحريًا رائدًا على مستوى العالم، استثمرت شركة الصير مارين أكثر من 1.45 مليار درهم إماراتي في كل من موانئ أبوظبي وأدنوك للخدمات اللوجستية. تهدف الشركة من خلال هذه الاستثمارات الكبرى إلى دعم الصناعة البحرية الوطنية لتكون إحدى أركان استراتيجية "مشاريع الخمسين"، والتي تسعى إلى بناء القدرات الاقتصادية البديلة عن النفط بدولة الإمارات.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: "استلهامًا من رؤية القيادة في دولة الإمارات، ركزنا جهودنا على مدى عقدين من الزمان لتوسيع أعمالنا في القطاع البحري، محققين سجلًا حافلًا من الإنجازات، واليوم نعلن عن إطلاق علامتنا التجارية الجديدة، التي تعبر عن إيماننا العميق بالإمكانات اللامحدودة للقطاع البحري بالدولة، لنواصل المضي قدمًا لنكون الموجة الدافعة للتميز في القطاع البحري."

وأضاف نيفينز: "تمتلك الشركة وتدير حاليًا أسطولًا يبلغ 20 سفينة، تم الاستحواذ على معظمها بين عامي 2022 و2023، ويضم ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، سيتم تسليمهما خلال الربع الأخير من العام 2024، وقد تم تجهيزهما لاستخدام أنواع جديدة من الوقود الخالي من الانبعاثات مثل الأمونيا والميثانول، ما يعزز التزامنا الراسخ بالاستدامة."

وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول شركة الصير مارين بعد توسيع أسطولها بالسفن الحالية والناقلات التي سيتم تسليمها قبل نهاية هذا العام 7.5 مليار درهم إماراتي. وسيسهم استثمار الشركة في أسطولها الحديث والمتطور في تحقيق نمو مستدام لإيراداتها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وقد انعكس هذا الأداء في النمو القوي لإجمالي إيراداتها التي ارتفعت إلى 580 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024.

وتواصل شركة الصير مارين ريادتها في الصناعة البحرية والاستفادة من خبرتها في مركز التميز البحري للقوارب ذاتية القيادة، والتي تزيد على 15 عامًا، لتعزيز السلامة وكفاءة العمليات ودعم الاستدامة عبر تطوير حلول مبتكرة لأنظمة القوارب البحرية ذاتية القيادة، ويكرس تميزها في هذا المجال خدمات الصيانة الشاملة التي تقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إضافة إلى ذلك حققت شركة الصير مارين تفوقًا نوعيًا بإطلاق "ميغا 2"، أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم، والتي تم استخدامها لصناعة أكبر قارب تم بناؤه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مصنوع من 67٪ من المواد المعاد تدويرها، لترتقي بمعايير الصناعة البحرية وتعكس التزامها القوي بحماية البيئة. كما حققت الشركة إنجازًا لافتًا خلال أسبوع دبي للتصميم؛ حيث عرضت خلاله أيقونة فنية فريدة أبرزت قدراتها للطباعة السريعة ثلاثية الأبعاد عبر بناء جناح "نورث ستار"، ما يُعد شهادة على قدرات الشركة المتطورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطويرها على نطاق واسع.

نبذة عن الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية:

تعتبر شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM) مؤسسة عالمية رائدة في القطاع البحري، ومقرها أبوظبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الشحن التجاري، وإدارة اليخوت، وبناء القوارب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمجسمات الضخمة، إضافة إلى قدراتها في تطوير السفن والمنصات غير المأهولة ذاتية القيادة، وعدد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. تدمج الشركة خدماتها عالية المستوى مع الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتمتلك سجلًا حافلًا بالتميز في أدائها التشغيلي.

www.alseermarine.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 31 مارس 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 900 شركة تابعة، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية، والخدمات، والمرافق والخدمات.

ومن خلال استراتيجيتها القائمة على تعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تحرص الشركة العالمية القابضة على رفع الأداء التشغيلي وزيادة الكفاءة في جميع القطاعات وخفض التكاليف إلى الحد الأقصى، كما تواصل العمل على استكشاف وتقييم أفضل فرص الاستثمار عبر الاستحواذ المباشر وبناء الشراكات داخل دولة الإمارات وحول العالم، لمواكبة التغيرات المتواصلة واقتناص أفضل الفرص، حيث تركز الشركة العالمية القابضة جهودها على زيادة المرونة في استثماراتها المبتكرة، وتشكيل الأسواق التي تستثمر فيها لخدمة عملائها وشركائها الاستراتيجيين.

www.ihcuae.com

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