· من المتوقع أن يصل حجم سوق محركات الدفع البحرية الهجينة في العالم إلى ما يقارب 10 مليار دولار بحلول عام 2029

· المنتجات الجديدة تشكل إضافة نوعية إلى محفظة "الصير مارين" الآخذة في النمو والتوسع في قطاع النقل البحري العام

· تتسع العبّارات الجديدة عالية السرعة إلى 60 – 80 راكباً

· تستخدم العبّارات الجديدة تكنولوجيا (الهايدروفويل) الصديقة للبيئة والمطورة من قبل شركة SEAir الفرنسية

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ (الصير مارين)، الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق مجموعة جديدة من العبَّارات عالية السرعة بالتعاون مع شركة التصميم والابتكار الفرنسية SEAir.

ترتكز العبّارات الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، على خبرة SEAir الواسعة في تطوير التقنيات البحرية المبتكرة، بما في ذلك تقنية (الهايدروفويل) التي تقلل من استهلاك الوقود، والعديد من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع وتدعم توفير الطاقة والثبات وتخفيف الصدمات، وستحقق العبّارات الجديدة بفضل ذلك أعلى مستويات الأمان والفعالية من حيث التكلفة، وستكون الأسرع لهذا النوع من القوارب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذا التعاون، ستدخل الصير مارين مجال تطوير سفن النقل البحري العام التي تتسع إلى 60 – 80 راكباً، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على العملاء من ناحية خفض أسعار التذاكر، وتحسين معايير السلامة، واختصار وقت السفر.

وبهذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "يحظى سوق عبّارات الركاب بآفاق نمو واعدة، ومن المتوقع أن يلقى رواجاً في المنطقة مستقبلاً. وتشكل هذه الشراكة الإستراتيجية أحدث الخطوات التوسعية طويلة الأجل لشركة الصير مارين، كما تعزز مكانتها الريادية في قطاع الخدمات البحرية".

وأظهرت نتائج التقرير الصادر عن "فورتشن بزنس إنسايت" توقعات بنمو حجم سوق محركات الدفع البحرية الهجينة من 3.93 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 10 مليار دولار أمريكي في عام 2029، بمعدل نمو يبلغ 11.71% في الفترة المذكورة، بينما من المتوقع أن تتضاعف معدلات النمو السنوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل كبير خلال الفترة ذاتها.

و أضاف نيفينز: "نشهد ارتفاعاً متزايداً في مستويات الطلب من عملاء جدد إقليميين ودوليين، ونرى فرص نمو جديدة وواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالتزامن مع حرصنا على إطلاق منتجات جديدة ودخول مجالات متنوعة تحفّز مسار التقدم التكنولوجي للشركة".

تُعد "الصير مارين" شركة رائدة إقليمياً في مجال الخدمات البحرية، وتتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري. وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف كذلك إلى التوسع في مجال ناقلات المنتجات، وناقلات الغاز، وقطاعات الشحن السائبة الجافة، مع وضع خطط قصيرة الأجل للاستحواذ على 10 - 15 سفينة في عام 2022. وأطلقت الشركة في وقت سابق من هذا العام وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة، والتي ستستفيد من أحدث تقنيات التصنيع المضافة لتصنيع السفن والمركبات ذات التحكم عن بعد.

وستعمل وحدة الأعمال أيضاً على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة على نطاق واسع (LSAM) والمطلوبة بشكل كبير إقليمياً وعالمياً.

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عن الصير مارين:

تأسست شركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مدرجة تحت إشارة ASM في سوق ابوظبي المالي ADX. وتعد الصير شركة بحرية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع. وتوظف شركة الصير مارين أكثر من 1200 شخص من أكثر من 50 جنسية على ظهر السفن والموانئ.

عن SEAir:

تُعد شركة SEAir، ومقرها مدينة لوريان الفرنسية، لاعباً رئيسياً في صناعة القوارب المتطوّرة بفضل ما تمتلكه من خبرات في تصنيع القوارب المحلّقة (فويل) والقوارب المزوّدة بمحركات. وتكمن الفكرة الأساسية لدى الشركة في تعزيز انتشار تكنولوجيا الهايدروفويل وألا تكون استخداماتها محصورةً داخل مجتمع ضيق من الربّان.

ورغم أن SEAir لم تكن الشركة المبتكرة لهذه التقنية، التي تعود جذورها لأكثر من مائة عام، إلا أنها تؤمن بأهميتها في تطوير صناعة القوارب، بينما يرى البعض الآخر أنها لا تُعد سوى إضافة بسيطة من الكربون إلى أي قارب. وتعمل SEAir حالياً على إجراء مجموعة من التحديثات والتطويرات عبر مجموعة من القوارب، كما تواصل جهودها في تصميم قوارب مستقبلية، سواءً بمفردها أو بالشراكة مع شركات بناء القوارب.

وتستمر الشركة في تطوير مجموعة واسعة ومبتكرة من القطع البحرية بهدف تعزيز سهولة استخدام قواربها المُحلقة ورفع كفاءتها. وتتمتع هذه القوارب بمستويات عالية من الجودة في تحقيق الثبات وتخفيف الصدمات وتقليل استهلاك الوقود بنسب ة تتراوح بين 20% إلى 50%، بناءً على التوجيهات القيادية وظروف البحر. وتقدم الشركة كذلك دراسات حول القوارب التي يتراوح عمقها بين 8 أمتار إلى أكثر من 30 متراً، كما أنها تطوّر قوارب محلّقة يتراوح عمقها بين 8 إلى 10 أمتار.

عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ضمن مبادرة تهدف إلى تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بعد أن بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار أمريكي. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. تضم الشركة أكثر من 30 كياناً و 22,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية gemma.sexton@ihcuae.com