في إطار صفقة بقيمة 495 مليون درهم موقعة مع شركة "ايه بي جي سي دي ام سي سي"

طورت ناقلة غاز البترول المسال العملاقة "لاكي غاز" شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الصير مارين، للمعدات والتوريدات البحرية المسجلة في سوق أبوظبي المالي (ADX: ASM)، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية، وإحدى الشركات التابعة لـ "الشركة العالمية القابضة" (ADX: IHC)، عن تسلمها اليوم لأولى سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة "لاكي غاز" من الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي للصناعات الثقيلة". ومن المقرر أن تعمل "لاكي غاز"، التي تتسع لـ 84,300 متر مكعب، لصالح "بي جي ان إنترناشيونال دي ام سي سي" لمدة 10 سنوات.

ويأتي تسلم الصير مارين لهذه الناقلة العملاقة في إطار صفقة بقيمة 495 مليون درهم، موقعة في عام 2021 مع شركة "ايه بي جي سي دي ام سي سي" وهي مشروع مشترك بين شركة الصير مارين وشركة "بي جي إن إنترناشيونال" الشركة العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، والتجارة والتخزين والنقل. وبموجب الصفقة سيتم تسليم الناقلة العملاقة الثانية "نورث غاز" في وقت لاحق من هذا العام.

وفي هذا السياق، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "تتمثل رؤيتنا بالاستثمار في الفرص الاستراتيجية الملائمة لظروف السوق، وتحقيق عوائد مجدية، وخاصة مع النمو المطرد في الطلب على ناقلات الغاز العملاقة في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا الإعلان عن تسلمنا للناقلة "لاكي غاز" اليوم، أولى سفننا من ناقلات الغاز العملاقة، والتي تشكل تأكيداً على جهودنا المتواصلة لتعزيز محفظة اعمالنا واستثماراتنا."

ومن خلال هذه الصفقة الموقعة مع شركة "ايه بي جي سي دي ام سي سي"، ستواصل شركة الصير مارين جهودها في تنويع محفظة أعمالها واستثماراتها، بما يضمن النمو المستمر لعملياتها، ويحقق عوائد عالية لمساهميها. وستُجهّز الناقلتان الجديدتان بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال، مما يعكس التزام شركة الصير مارين بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والمساعدة في دفع عجلة النمو المستدام في قطاع التوريدات والمعدات البحرية.

من جانبه، قال يونغ-روك شو من هيونداي للصناعات الثقيلة: "يشكل نجاحنا في تسليم’لاكي غاز‘ علامة بارزة في مسيرة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ويعكس قدرتنا على التكيف وتلبية متطلبات قطاع ناقلات غاز البترول المسال العملاقة، والذي يشهد ارتفاعاً في حجم الطلب في جميع أنحاء العالم من جراء أزمة الطاقة العالمية وقوانين ولوائح تخفيض الانبعاثات الكربونية التي أصبحت أكثر صرامة. ونحن ملتزمون بصناعة سفن تعمل بالغاز الطبيعي المسال مثل ’لاكي غاز‘ للارتقاء بالاستدامة في قطاعنا، ودعم عملائنا في تنفيذ خططهم التنموية."

تجدر الإشارة إلى أن شركة ايه بي جي سي دي ام سي سي" أقامت حفل تسمية لأولى سفنها من ناقلات الغاز العملاقة "لاكي غاز"، في مدينة أولسان الكورية الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر، بحضور شركاء المشروع "الصير مارين" و"بي جي ان إنترناشيونال" و"هيونداي للصناعات الثقيلة"، ومجتمع تصنيف السفن ABS، ومديرو مشروع البناء الجديد "سيكونت مارين SA" ومدراء الناقلة "فليت مانجمينت ليمتد".

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عن الصير مارين:

تأسست الصير مارين في عام 2003، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومقرها الرئيسي في أبوظبي. وتمتلك الشركة 18 ناقلة، وتقدم مجموعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع، كما يعمل في الشركة ما يزيد عن 1200 موظف من أكثر من 50 جنسية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 868 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 31 مارس 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 444 شركة تابعة وأكثر من 126,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية، والخدمات، والمرافق والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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