يسرّع هذا الاستثمار تطوير الحلول المبتكرة للتعامل مع شح المياه وتحقيق قيمة على المدى الطويل في الأسواق الناشئة

يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، وتحسين استخدام الموارد، والحفاظ على البيئة

الرياض، المملكة العربية السعودية: - قاد الصندوق العربي للطاقة– طيف (ابيكورب سابقاً)، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمختصة في الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحالفاً للاستحواذ على حصة 100% في "ماتيتو للمرافق"، وتقديم رأس مال إضافي لدعم خطط نموها المستقبلية. تعد "ماتيتو للمرافق" شركة استثمار عالمية متخصصة في تطوير وتشغيل المشاريع المستدامة لإدارة المياه وأصول المياه القادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.

وقد تم إبرام هذه الصفقة التاريخية بالشراكة مع مجموعة الزامل الاستثمارية وعائلة غندور. ويأتي هذا الاستثمار ليجسد رؤية طيف الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة واستدامتها، من خلال دفع الاستثمارات التي تلبي احتياجات البنية التحتية الحيوية في إدارة المياه وخدمات الصرف الصحي، عبر مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ويذكر أن شركة ماتيتو تعد رائدةً في قطاع المياه منذ عام 1958، وتتمتع شركة "ماتيتو للمرافق" بخبرة متخصصة تزيد عن 25 عاماً في الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة والتي تعد طويلة الأجل لامتيازات المياه والصرف الصحي. وتتميز الشركة بمحفظتها التي تضم أكثر من 35 امتيازاً ناجحاً، فضلاً عن مسيرتها الطويلة والرائدة في شراكات القطاعين العام والخاص في مجالات إدارة المياه وخدمات الصرف الصحي. وقد نفذت الشركة مشاريع تعتبر الأولى من نوعها في دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، مصر، رواندا، صربيا، وقطر، مما جعلها في طليعة الجهات التي وضعت المعايير العالمية لإدارة المياه المستدامة.

وبهذه المناسبة، صرّح خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة قائلاً: "يأتي الاستثمار في "ماتيتو للمرافق" ترجمةً لإستراتيجيتنا في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والاستثمار في تعزيز سلاسل قيمة الطاقة والقطاعات المرتبطة بها. وسيساعدنا هذا التحالف مع مجموعة الزامل الاستثمارية وعائلة غندور وفريق "ماتيتو" على تعزيز ريادة الصندوق الإقليمية في مواجهة تحديات ندرة المياه من خلال الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية للقطاع، والمساهمة في تسريع النمو والابتكار في الأسواق الجديدة والقائمة".

من جهته قال عبدالرحمن الزامل، مدير شركة مجموعة الزامل الاستثمارية: " نبحث دائماً عن فرص تجمع بين التميز في الأداء وإحداث تأثير إيجابي ملموس. ويشكل أمن المياه حجر الأساس لمستقبل منطقتنا، وتنسجم خبرات ماتيتو في إدارة المياه مع التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة."

وأضاف: "باعتبارنا شركة عائلية شاركت في مسيرة تحول المنطقة، نرى في هذه الشراكة خطوة جديدة تضاف إلى رحلتنا في دعم التنمية وتعزيز الازدهار، من خلال تقديم حلول مائية موثوقة تخدم المجتمعات والصناعات الأكثر احتياجاً".

من جانبه علق رامي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة "ماتيتو للمرافق"، قائلاً: "نفتخر بإرثنا العريق والتطور المستمر الذي أسهم في وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم. ويمثل هذا التحول فصلاً جديداً في مسيرة ماتيتو وسيرسخ التزامنا بالحفاظ على بيئة أنظف كأولوية أساسية لأعمالنا.

وأضاف: نطمح من خلال هذه الشراكة المتميزة إلى توسيع أثرنا الإيجابي عبر توظيف خبراتنا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه وتقديم حلول مستدامة ومصممة خصيصاً لإدارة المياه في الأسواق الناشئة. ونتطلع قُدماً إلى توحيد جهودنا مع شركائنا الموثوقين لقيادة رحلة بناء مستقبل أفضل لإدارة المياه".

ويُعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة بالنسبة لجميع المساهمين في الشركة؛ إذ يدعم رؤيتهم وتطلعاتهم المشتركة لمواجهة تحديات انعدام الأمن المائي حول العالم، وفي الوقت ذاته تحقيق فوائد مستدامة في مختلف الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما يتماشى مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز تنمية البنية التحتية المستدامة وإحداث تأثير إيجابي ملموس والمساهمة في الازدهار الاقتصادي للمنطقة، ويعكس تركيزه على قطاع الطاقة والمجالات المرتبطة بها، تأكيداً لدوره المحوري كمستثمر رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستواصل "ماتيتو للمرافق" تحت قيادتها الجديدة التقدم وتحقيق النجاح معتمدةً على سجلها الطويل في مجال الابتكار والتميز التشغيلي لتطوير حلول مستدامة لإدارة المياه وإحداث تأثير طويل الأجل في الأسواق الناشئة.

حول الصندوق العربي للطاقة:

الصندوق العربي للطاقة، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة للصندوق العربي للطاقة عبر هذا الرابط

للمزيد عن الصندوق العربي للطاقة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.apicorp.org

لمحة عن ماتيتو للمرافق:

بفضل مبادئها التأسيسية القوية المتمثلة في التأثير، الاستدامة، والابتكار، نجحت ماتيتو للمرافق في إثبات مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال استثمار وتطوير وتشغيل المشاريع المستدامة لإدارة المياه وأصول المياه القادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي. وبمسيرة حافلة تمتد لأكثر من 25 عامًا، اكتسبت الشركة خبرةً واسعةً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نفذت خلالها أكثر من 35 مشروعًا تحويليًا ناجحًا في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وأوزبكستان ورواندا وصربيا وغيرها.

ومن بين الإنجازات العالمية البارزة، دورها الريادي في قطاع مياه الصرف الصحي في الصين (2008-2018)؛ حيث أدارت الشركة معالجة مياه بسعةٍ بلغت 1.8 مليون متر مكعب يوميًا. كما عززت قدراتها في مجال مراقبة شبكات المياه من خلال الاستحواذ على شركة DouroECI التي يقع مقرها في البرتغال، إلى جانب ذلك، وسعت نطاق استثماراتها في مشاريع البنية التحتية للمياه القادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي في جميع أنحاء إفريقيا من خلال إطلاق منصة تطوير البنية التحتية للمياه في إفريقيا (AWID) بالتعاون مع الشركة الدولية البريطانية للاستثمار.

تأسست ماتيتو عام 1958، وتطورت لتصبح في طليعة الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول المياه المبتكرة حول العالم. وبفضل خبرتها التي تمتد لعقود، أصبحت ماتيتو مرجعًا للتميز في مجالات الهندسة، التشغيل، والابتكار في هذا القطاع الحيوي. ومنذ أن كانت في طليعة الشركات التي قدمت تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة في عام 1972، ماتزال ماتيتو تواصل جهودها في توفير حلول مياه مبتكرة في مختلف أنحاء العالم.

جهات الاتصال بوسائل الإعلام:

أيتشم أكينيري

ماتيتو للمرافق

البريد الإلكتروني: ecem.akineri@metito.com

رقم الجوال: +971 50 809 7748

حول شركة مجموعة الزامل الاستثمارية:

شركة مجموعة الزامل الاستثمارية تمثل الذراع الاستثماري لمجموعة الزامل. تعود جذور المجموعة إلى العشرينيات من القرن الماضي، عندما أسس الشيخ عبد الله حمد الزامل، ابن عنيزة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، أولى أعماله التجارية والخدمية في البحرين، التي كانت آنذاك مركزاً تجارياً إقليمياً.

شهدت المجموعة نمواً مطرداً، حيث توسعت أعمالها إلى قطاع العقارات، وحققت إنجازاً بارزاً في عام 1959 ببناء أطول مبنى في مدينة الخبر آنذاك. وواصلت مجموعة الزامل ازدهارها خلال العصر الاقتصادي والصناعي للمملكة، وحققت العديد من النجاحات البارزة على مدار العقود، منها كونها أول شركة عائلية تُدرج في الأسواق المالية السعودية.

واليوم، تُعد مجموعة الزامل شريكاً استراتيجياً للأسواق المحلية والدولية، حيث تستند إلى إرث مؤسسها الممتد لأكثر من قرن، باعتبارها شركة قابضة استثمارية متنوعة تلتزم بإضافة القيمة لأصحاب المصلحة، والمساهمة كشريك فعال في مسيرة ازدهار الوطن.

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