المنامة ـ جامعة الخليج العربي: قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت معونة بتمويل خمس منح تدريبية لأبناء الدول العربية للدفعة العاشرة الدارسة في برنامج الدبلوم الاحترافي لجامعة الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي ينفذه مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه للمنطقة العربية بجامعة الخليج العربي.

وثمن معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد اهتمام ودعم المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت سعادة السيد بدر محمد السعد للطالبة الدارسين في برنامج الدبلوم الاحترافي لجامعة الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مثمناً هذه المعونة الكريمة ومقدراً عالياً دور الصندوق الرائد في بناء القدرات العربية في مجال المياه ودعم المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي لتحقيق التكامل العربي وترسيخ التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.

وقال رئيس الجامعة: " أن الصندوق يقدم هذه المعونة للمرة الثانية للبرنامج مما يدل على ثقة الصندوق الموقر بجامعة الخليج العربي التي تثمنها وتعتز بها كثيراً"

ومن جانبه، أشار عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية،أستاذ إدارة الموارد المائية منسق برنامج الدبلوم المهني الأستاذ الدكتور وليد زباريإلى أن هذه المنحة الكريمة من الصندوق مخصصة لأبناء الدول العربية الأقل دخلاً من الجنسين، لافتاً إلى أن المنحة ستغطي رسوم التسجيل للبرنامج لخمسة مشاركين سيتم اختيارهم بناءً على معايير التخصص، العمر، النوع الاجتماعي، وغيرها، لمدة عام واحد، وتكاليف المشاركة لثلاث زيارات لمقر الجامعة بمملكة البحرين من سفر وإقامة في بداية البرنامج، وفي منتصفه، وفي نهايته.

وأضاف قائلاً: " أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بطريقة "النظام المزدوج" ليتناسب وطبيعة عمل المهنيين والمتخصصين العاملين في مؤسسات المياه في المنطقة العربية الذين لا تسمح لهم ظروف عملهم بالتفرغ الكلي للدراسة، حيث يشمل الدراسة النظامية بالحضور الشخصي للمشارك لفترات زمنية قصيرة والتعليم عن بُعد، وتعتمد طريقة التدريس وتنفيذ الدبلوما على الدراسة الذاتية والقيام بالواجبات والتحاور مع الأساتذة عن طريق الأنترنت، وتشمل تقديم مشروع تطبيقي وامتحان نهائي تمنح على أساسه الشهادة من قبل جامعة الأمم المتحدة بكندا.

وأوضح أن المركز ومنذ إنشائه في العام 2008، قام بتخريج تسع دفعات من 2008/2009 إلى 2023/2024 بمجموع 122 خريج وخريجة، وبأنه يحظى بدعم من منظمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واليونسكو وجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية.

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