تضمن التدريب اعداد دراسة مصغرة، زيارات ميدانية، التعامل المباشر مع المدخرين وخوض تجربة استثمارية مصغرة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة - اختتمت شركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، "التدريب الواقعي" وذلك ضمن برنامج التثقيف المالي"المستثمر الصغير"، الذي اطلقته شركة الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة بداية العام الجاري بهدف خلق جيل واعٍ مالياً يساهم في تعزيز وترسيخ ثقافة الاستدامة المالية، حيث استمر التدريب لمدة خمسة أيام، تم خلالها إخضاع طلبة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي فرع ند الشبا لسيناريوهات واقعية في بيئة العمل، وتوفير تجربة عملية تتيح لهم اكتساب مهارات قيمة في مختلف المسارات المهنية.

استهدف التدريب الواقعي طلبة الصف الحادي عشر من المدرسة، حيث تم ترشيح مجموعة من الطلبة المتفوقين لخوض هذه التجربة المتميزة. وتضمن التدريب جوانب ومحاور رئيسية حرصت فيها شركة الصكوك الوطنية على تنمية مهارات الطلبة في مجالات الإدارة المالية، الاستثمار، التفكير الابداعي، الابتكار وخدمة المتعاملين.

ركز التدريب الواقعي في اليومين الأولين على تقديم نظرة شاملة حول المنتجات الادخارية والمالية والخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة لعملائها. حيث قام فريق المنتجات بتعريف الطلبة بالمنتجات التي تلبي احتياجات المدخرين والمستثمرين، مع توضيح كيفية تصميمها وتطويرها لتناسب الفئات العمرية ومستويات الدخل المختلفة وبما يتجاوز توقعاتهم. كما تم تعليم الطلبة وتثقيفهم بأهم الأساليب الصحية لبدء استثماراتهم الشخصية، من خلال إدخالهم في سيناريو استثماري مصغر يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة في حياتهم الاستثمارية.

في اليومين الثالث والرابع، خاض المتدربون تجربة فريدة هي الأولى من نوعها في حياتهم، حيث شاركوا في ورشة تفاعلية بمركز الاتصال في الشركة. تم تعريفهم خلالها بأساليب التواصل الفعّال مع المتعاملين، وكيفية تثقيفهم وتحفيزهم على زيادة ادخارهم بما يسهم في تحقيق أحلامهم وضمان أمنهم المالي. كما تضمن التدريب زيارة ميدانية لإحدى فروع الشركة لإجراء دراسة عملية، حيث قام الطلبة بتصميم وإعداد استبيان مصغّر يهدف إلى فهم أهداف المدخرين والمستثمرين واستكشاف احتياجاتهم.

إلى جانب ذلك، اطلع الطلبة على جوانب متعددة في إدارة العمليات، وتقنية المعلومات، ودور التسويق والإعلام في توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الادخار.

من جانبها، صرحت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «نحن سعداء باختتام التدريب الواقعي للطلاب ضمن برنامج "المستثمر الصغير"، الذي يعكس رؤيتنا لدعم الأجيال القادمة من خلال توفير فرص تعليمية مبتكرة تساهم في تعزيز مهاراتهم العملية وتشجيعهم على تبني ثقافة الادخار والاستثمار منذ الصغر. يوفر هذا التدريب الواقعي للطلبة فرصة التعلم بطرق مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية، مما أكسبهم مهارات متنوعة وغير طريقة تفكيرهم في الاستثمار. وهو ما لمسناه في اليوم الأخير من التدريب عندما قدم الطلبة عرضاً تقديمياً متميزاً أظهر مدى استفادتهم من البرنامج واحتكاكهم ببيئة العمل».

نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35.5 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة www.nationalbonds.ae.

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