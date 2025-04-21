،مسقط: ضمن جهودها الوطنيـة لدعم التنمية المستدامة للكفاءات الوطنية، شاركت الشركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، بدور بارز في المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم) ، الذي نظمته وزارة العمل تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار. ومن خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمر، جددت الشركة الوطنية للتمويل التزامها بتمكين الطاقات الوطنية الواعدة، وتطوير قيادات مؤهلة للمستقبل لاتخاذ قرارات استراتيجية، والمساهمة في بناء فِرق عمل متكاملة، مما يمهّد الطريق نحو الابتكار المستدام والتقدم الشامل.

المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم)، الذي عُقد تحت شعار "القيادة في الفضاء الحر"، جمع قادة الصناعة المتميزين وكبار التنفيذيين وممثلي من المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، مقدّمًا وجهة رائدة لتبادل الرؤى والخبـرات حول القيادة الاستشرافية واستراتيجيات رأس المال البشري المستدامة في سلطنة عُمان. سلّط الحدث الضوء على أهمية بيئة العمل المتوازنة والآمنة نفسيًا، لما لها من دور هام في دعم الموظفين لمواجهة التحديات، وتحقيق نمو مهني مستدام وتوازن فعّال بين العمل والحياة.

صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، قائلًا: "نفخر بالمشاركة في المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم)، الذي يُعد منصة وطنية رائدة تسلط الضوء على تحسين مفاهيم القيادة واستشراف مستقبل الموارد البشرية. في الشركة الوطنية للتمويل، نؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة يشكّل أساساً متيناً لتحقيق النمو المستدام، وأن تمكين الكفاءات الوطنية يُعد جزءًا جوهرياً من استراتيجيتنا المؤسسية. كما تُسهم مثل هذه المؤتمرات في تعزيز ثقافة الابتكار، وترسيخ مفاهيم الشمولية والتنوع في بيئة العمل، بما يدعم توجهات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان."

جاءت مشاركة الشركة الوطنية للتمويل في المؤتمر من خلال جناحها المخصص، الذي استعرض أبرز إنجازتها في مجال إدارة الموارد البشرية وأهم خدماتها المتنوعة التي تقدمها للعملاء الكرام. وتفخر الوطنية للتمويل بالتزامها المتواصل بأن تكون جهة العمل المفضلة، من خلال ترسيخ ثقافة مؤسسية تشجع على التطور المهني والنمو الشخصي. وبفضل استراتيجياتها المدروسة في تطوير الكفاءات ووضع مسارات واضحة للترقي، تعمل الشركة على تمكين موظفيها وتحفيزهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم. تُسهم هذه الجهود بشكل مباشر في تعزيز الأداء المؤسسي، وتأهيل كوادر قادرة على مواجهة التحديات بثقة واستدامة.

من الجدير بالذكر أن الوطنية للتمويل تواصل التزامها الراسخ بتطوير الكوادر الوطنية، محافظةً على معدل تعميـن يتجاوز 90% خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعكس هذا الإنجاز إيمان الشركة العميق بأهمية تنمية القدرات المحلية وبناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية العمانية. وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تواصل الوطنية للتمويل استثمارها في إعداد كوادر وطنية مهيأة للمستقبل، وتمكين الشباب العُماني لقيادة مبادرات ابتكارية تُسهم في نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره على المدى الطويل.

من خلال مشاركتها الفاعلة في الفعاليات المتخصصة والمرموقة في القطاع، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز مكانتها في طليعة المؤسسات الرائدة في تنمية رأس المال البشري، حيث تضع معايير متقدمة في إدارة وتطوير الكفاءات العمانية. كما تؤكد الشركة التزامها المستمر ببناء بيئة عمل تمكّن الموظفين من النمو والتميّز، مما يُتيح لهم المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

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