الخُبر، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة المتحدة الدولية القابضة ("الشركة" أو "المصدر")، الشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية ("تسهيل") وشركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م. ("بروكو") (يشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أحد أكبر مزوّدي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت بتاريخ 26 يونيو 2024م على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 7,500,000 سهم عادي ("أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح")، تمثل نسبة 30% من رأس المال المُصدر بعد إتمام عملية الطرح.

وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي على الشركة المتحدة للإلكترونيات ("اكسترا")، المساهم البائع ("المساهم البائع" أو "المساهم الكبير") بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبله من خلال عملية الطرح، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي: ipo.unitedholding.com.sa

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