الخُبر، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة المتحدة الدولية القابضة ("الشركة" أو "المصدر")، الشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية ("تسهيل") وشركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م. ("بروكو") (يشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أحد أكبر مزوّدي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 120 و132 ريال سعودي للسهم الواحد، وبذلك سيكون حجم الطرح يتراوح بين 900 مليون ريال سعودي و990 مليون ريال سعودي وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين 3,000 مليون ريال سعودي و3,300 مليون ريال سعودي. ومن المقرر أن تبدأ عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات يوم 28 أكتوبر 2024م وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم 4 نوفمبر 2024م. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي على الشركة المتحدة للإلكترونيات ("اكسترا")، المساهم البائع ("المساهم البائع" أو "المساهم الكبير") بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبله من خلال عملية الطرح، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.

تجدر الإشارة إلى أنه تلقت الشركة والمساهم البائع في 24 أكتوبر2024م تعهداً ملزماً من كل من شركة مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين (يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين")، يلتزم بموجبه كل من المستثمرين الرئيسيين بالاكتتاب في 390,625 سهم بسعر الطرح لكل مستثمر (أي ما يمثل حوالي 1.6% من رأس مال الشركة و5.2% من الطرح)، وبإجمالي 1,171,875 سهم (أي ما يمثل 4.7% من رأس مال الشركة و15.6% من الطرح).

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