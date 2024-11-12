الخُبر، المملكة العربية السعودية- تعلن الشركة المتحدة الدولية القابضة ("الشركة" أو "المصدر")، الشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية ("تسهيل") وشركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م. ("بروكو") (يشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أحد أكبر مزوّدي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 132 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 3,300 مليون ريال سعودي (800 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يقارب 131 مليار ريال سعودي (35 مليون/ مليار دولار أمريكي)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 132 مرة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب الأفراد على مدار يومَين، تبدأ يوم الثلاثاء 19/11/2024م وتنتهي يوم الأربعاء 20/11/2024م. ومقرر أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائيس للأسهم في يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024م، على أن يتم رد الفائض في يوم الخميس 28 نوفمبر 2024م. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي: ipo.unitedholding.com.sa

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