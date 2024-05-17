الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة في أبوظبي تعلن عن بدء العمل في محطتها الجديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 16 مايو 2024: تفخر الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة في أبوظبي (ACTAD) بالإعلان عن بدء عملياتها في محطة وحدات تخزين المواد الكيميائية السائبة المبنية حديثاً في ميناء خليفة في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. وتُعد هذه المحطة أول محطة تجارية مخصصة لتخزين المواد الكيميائية من نوعها في إمارة أبوظبي.

تحتل ACTAD موقعًا استراتيجياً في ميناء خليفة الجديد عالمي المستوى وبمحاذاة منطقة خليفة الاقتصادية (كيزاد) الحديثة والمترامية الأطراف في أبوظبي، وتسعى إلى المشاركة في دعم الجهود الرامية إلى تشجيع الصناعات الجديدة في الإمارة.

وقد تمّ تصميم وبناء المحطة بموجب أحدث المعايير الدولية وهي تضم إجمالي 40 خزاناً بمواصفات مختلفة (20 خزاناً من الكربون الصلب، بما في ذلك 10 خزانات مع سقف عائم داخلي و20 خزاناً من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك 10 خزانات معزولة بنظام تدفئة/ تبريد) لإجمالي سعة تخزين 100 ألف متر مكعب. ويضمّ كل خزان خط أنابيب فردي متّصل برصيف مخصص يبلغ ارتفاعه 16 متراً وعنابر مخصصة لتحميل الشاحنات، وهي مواصفات من شأنها أن تحول دون مخاطر التلوث المتبادل للمنتجات وتعزّز الكفاءة التشغيلية والمرونة للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموقع على مستودع بمساحة 500 متر مربع للمواد الخطرة ومخصص لتعبئة البراميل/ حاويات السوائب الوسيطة.

وتتضمّن المحطة مختبراً للمعاينة يعمل بشكل مستقل ومجهزاً بالكامل لأخذ العينات واختبارها.

تعمل الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة في أبوظبي بنظام إدارة متكامل يتبع المعايير الدولية " آيزو 9000 و14000 و18000" وتقييم معهد التوزيع الكيميائي (CDI-T) ودليل السلامة الدولي لناقلات ومحطات النفط (ISGOTT).

ستساهم المحطة بمساعدة القطاعات المحلية على استيراد احتياجاتها من المواد الكيميائية السائلة بكميات كبيرة أو تصدير منتجاتها الكيميائية السائلة إلى جميع أنحاء العالم. كما يمكن أن تشكّل مركز تخزين و/أو مركز عمليات لنقل البضائع السائبة لصالح الشركات العالمية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في منطقة جمركية حرة داخل ميناء خليفة.

إنّ الشركة العربية للمحطات الكيميائية في أبوظبي هي امتداد للشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة في المملكة العربية السعودية (ACT-KSA). وتُعد هذه الأخيرة المالك/ المشغل لمحطتين أخريين، إحداهما في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر والأخرى في ميناء الجبيل التجاري المطل على الخليج العربي.

وقد شكّلت الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة في المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها عام 1986 في مدينة ينبع، أول محطة تجارية لوحدات التخزين تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية بسعة تخزين إجمالية تبلغ 13 ألف متر مكعب. وفي عام 2012، قامت الشركة ببناء أول منشأة تجارية لتخزين المواد السائبة في الجبيل، وأضافت 70 ألف متر مكعب على سعة تخزينها، بالإضافة إلى خزانات متنوعة من حيث المواصفات والأحجام. وتجري حالياً توسعة محطة الجبيل لإضافة 70 ألف متر مكعب أخرى من سعة التخزين.

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