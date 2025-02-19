الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("الشركة" أو "إنتاج")، إحدى العلامات الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن الانتهاء الناجح لعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات ("الفئات المشاركة")، وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية ستبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 400 مليون دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 93 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار أمريكي) ما يمثّل نسبة تغطية تبلغ 208.4 مرة.

ومن المقرّر أن تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد يوم الأربعاء 27/08/1446هـ (الموافق 26 فبراير 2025م) وتنتهي عند الساعة 2 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 28/08/1446هـ (الموافق 27 فبراير 2025م).

تفاصيل الطرح

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد مما يعني أن القيمة السوقية ستبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 400 مليون دولار أمريكي) عند وقت الإدراج.

عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 9,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة للمساهم البائع.

تـم تـخصيص %100 مـن أسـهم الـطرح بـشكل مـبدئـي لـلفئات المـشاركة في عـملية بـناء سجـل الأوامـر لشـريحة المـؤسـسات. وفي حال وجود طلب كافٍ من المستثمرين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف (8,100,000) سهم عادي كحد أدنى، تمثل 90٪ من أسهم الطرح .

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية ("شركة الأهلي المالية") كمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") ومستشار مالي ("المستشار المالي") ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ("مدير سجل اكتتاب المؤسسات") ومتعهد التغطية ("متعهد التغطية").

تم تعيين شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وجي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يُرجى زيارة: https://ipo.entaj.com/ar/.

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