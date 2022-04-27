الظهران، المملكة العربية السعودية- أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة الزامل البحرية رسمياً حصولهما على شهادة التسجيل التجاري للشركة الوطنية لصناعات بناء السفن (NSIC).

يأتي هذا الإعلان بعد توقيع الجانبين اتفاقية مشروع مشترك في نوفمبر الماضي لتقديم خدمات بناء وصيانة سفن المساندة البحرية على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية.

وستدعم الشركة الوطنية لصناعات بناء السفن جهود التوطين في المملكة العربية السعودية عبر إرساء الأسس اللازمة لتطوير عمليات محلية فعالة من حيث التكلفة، حيث سيتم تنفيذ جميع أنشطة بناء وصيانة سفن المساندة البحرية داخل المملكة بما يدعم تطوير صناعات بحرية متطورة ومستدامة تماشياً مع أهداف رؤية 2030. ويساعد هذا المشروع أيضاً في اجتذاب أصحاب المصلحة عبر سلسلة توريد عالمية المستوى، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.

وستزاول الشركة الجديدة نشاطها مبدئياً من منشأة الزامل في ميناء الدمام، حيث ستقوم بتنفيذ مشاريع بناء وصيانة السفن الجديدة هناك قبل نقل عملياتها لاحقاً إلى مقرها الرئيسي في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير في عام 2023.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات بناء السفن: "يسعدنا الحصول على شهادة التسجيل التجاري لمشروعنا المشترك مع شركة الزامل البحرية، والذي يدعم مساعي المملكة لتطوير قطاع الصناعات البحرية الوطني مع التركيز على عقد شراكات استراتيجية محلية لتعزيز قدرتنا على تقديم منتجات وخدمات رائدة لمشغلي سفن المساندة البحرية. ويمثل تأسيس الشركة الوطنية لصناعات بناء السفن محطة مهمة في رحلة تطوير الصناعة البحرية في المملكة".

من جانبه، قال المهندس سفيان الزامل، الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية: "نفتخر بالحصول على شهادة التسجيل التجاري للشركة الوطنية لصناعات بناء السفن، التي ستعزز علاقتنا الاستراتيجية مع الشركة العالمية للصناعات البحرية. وستجمع الشركة الجديدة بين خبرات الشركة العالمية للصناعات البحرية ومرافقها عالمية المستوى بمنطقة رأس الخير من جهة والخبرات الفنية المتطورة لشركة الزامل في مجال بناء وصيانة وإصلاح السفن من جهة ثانية. ونحن واثقون تماماً بأن هذه الشركة ستلبي احتياجات السوق المحلية وستنافس بقوة أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي".

بدوره، قال نيلسون ماكي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة للشركة الوطنية لصناعات بناء السفن: "يشرفني أن أتولى إدارة هذا المشروع الذي يجمع أحدث مرافق الشركة العالمية للصناعات البحرية مع الخبرات العالمية لشركة الزامل بما يدعم مصالح المملكة العربية السعودية. وبدعم من شركائها، تسعى الشركة الوطنية لصناعات بناء السفن لأن تكون المزود الأكثر تنافسية لخدمات بناء وصيانة سفن المساندة البحرية في المنطقة".

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