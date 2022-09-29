الدمام، المملكة العربية السعودية: وقّعت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة البحري للخدمات اللوجستية، أحد قطاعات الأعمال التابعة لشركة "البحري"، اتفاقية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز سلسة الإمداد لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية من خلال تقديم أفضل حلول التخزين والخدمات اللوجستية المتطورة.

وتسهم الاتفاقية الجديدة في دعم التزام الشركة العالمية للصناعات البحرية بتطوير قطاع الصناعات البحرية بالمملكة، إلى جانب تمكين الشركة من توفير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لعملائها، من أجل الحد من المخاطر، وخفض التكاليف، وتسريع عمليات التسليم. ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، والمهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، خلال فعاليات المؤتمر البحري السعودي 2022 المنعقد في الدمام على مدار يومي 28 و29 سبتمبر.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد الشركة العالمية للصناعات البحرية من خبرة "البحري للخدمات اللوجستية" في تشغيل وإدارة ثلاثة مستودعات و33 مخزناً في حوضها البحري بمنطقة رأس الخير في المملكة العربية السعودية. وستتولى شركة "البحري للخدمات اللوجستية" مهمة نقل المواد المطلوبة لعمليات بناء وصيانة وإصلاح السفن من الموردين المحليين والدوليين إلى مرافق الشركة العالمية للصناعات البحرية، وسيشمل ذلك عمليات النقل الداخلي والتخليص الجمركي.

ومن المقرر أن تمتد المستودعات الثلاثة، بما في ذلك مناطق التخزين وورش العمل، على مساحة إجمالية تقدّر بنحو 30 ألف متر مربع في المنطقتين C وD ضمن الحوض البحري التابع للشركة العالمية للصناعات البحرية، الذي يركز على أنشطة بناء السفن التجارية الجديدة ومنصات الحفر البحرية وقوارب الرفع. كما سيتم بناء 33 مخزناً في عدة مناطق مختلفة ضمن الحوض البحري. وستقوم "البحري للخدمات اللوجستية" بتصميم وتنفيذ وإدارة العمليات اليومية لمنظومة التخزين الجديدة بالكامل.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع البحري للخدمات اللوجستية وتعزيز شراكتنا المتينة مع شركة ’البحري‘، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل وأحد الشركاء الأربعة المؤسسين لشركتنا. تعكس هذه الاتفاقية التزام شركة ’البحري‘ المستمر بدعم جهودنا لبناء حوض بحري عالمي يتميز بسلسلة إمداد متطورة ومتكاملة وقادرة على تطوير قطاع الصناعات البحرية المحلي. تعدّ الشركة العالمية للصناعات البحرية ثمرة شراكات متينة بين عدة شركات رائدة في القطاع، ونعتقد أن تعاوننا مع مزوّد رائد للخدمات اللوجستية مثل البحري، سيسهم في تعزيز جودة منتجاتنا وخدماتنا".

ومن جانبه، قال المهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية: "يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية مع شريكنا، ’الشركة العالمية للصناعات البحرية‘، وكلنا ثقة بأن محفظة خدماتنا المتكاملة وسجلنا الحافل بإنجاز مشاريع رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، ستمكننا من تلبية احتياجاتهم في مجال التخزين والخدمات اللوجستية. كما نفخر بالمساهمة في تطوير القطاع البحري في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال التعاون مع الشركة العالمية للصناعات البحرية وتمكينها من الاستفادة من خبراتنا التقنية، إلى جانب تسهيل نقل المعرفة وبناء القدرات".

وتعتبر الشركة العالمية للصناعات البحرية مشروعاً مشتركاً بين "أرامكو السعودية"، و"البحري"، و"لامبريل"، و"هيونداي للصناعات الثقيلة". كما أنها أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والممتد على مساحة تقارب 12 مليون متر مربع. توفر الشركة خدمات غير مسبوقة لبناء وصيانة وإصلاح السفن التجارية بما في ذلك ناقلات النفط الضخمة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن المساندة البحرية، ومنصات الحفر البحرية.

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