تم إطلاقه حديثاً وتديره شركة ’بيلاجيك بارتنرز‘

يهدف الصندوق البحري العالمي لأن يصبح أكبر صندوق بحري في العالم، من خلال تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطوير وقادرة على المنافسة عالمياً، مع التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

من المتوقع أن يدير الصندوق أصولاً بقيمة 1.25 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، و10 مليارات دولار خلال السنوات العشرة القادمة

ليماسول، قبرص- أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دعمها للصندوق البحري العالمي الذي تم إطلاقه حديثاً، والذي سيقدم حلولاً تمويلية مبتكرة للعملاء الرئيسيين والشركات البحرية حول العالم.

ويهدف الصندوق البحري العالمي، الذي تديره شركة "بيلاجيك بارتنرز"، لأن يصبح أكبر صندوق بحري في العالم يقدم حلولاً تمويلية مبتكرة قابلة للتطوير وقادرة على المنافسة عالمياً، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، مع التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك بهدف دعم العملاء الإقليميين والدوليين الرئيسيين لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية، بالإضافة إلى الشركات العاملة في القطاع البحري في المملكة.

وسيعمل الصندوق البحري العالمي، انطلاقاً من مقره في قبرص، على جمع رأس المال من خلال المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكذلك الاتفاقيات طويلة الأجل التي ستضمن دخلاً ثابتاً والموقّعة مع العملاء الرئيسيين، مثل "البحري" و"أرامكو روان للحفر البحري". ومن المتوقع أن يدير الصندوق أصولاً بقيمة 1.25 مليار دولار (4.7 مليار ريال سعودي) بحلول نهاية عام 2023م، لترتفع إلى 10 مليارات دولار (37.6 مليار ريال سعودي) خلال السنوات العشرة القادمة.

وتم إطلاق الصندوق البحري العالمي، الذي سيوفر تمويلاً يصل إلى 100٪ للسفن ومنصات الحفر البحرية المقرر بناؤها في الحوض البحري للشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل أقيم في قبرص بحضور كل من معالي وزير المالية بجمهورية قبرص، السيد كونستانتينوس بيتريدس؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، المهندس أحمد السعدي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص، الأستاذ خالد الشريف؛ والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور عبدالله الأحمري؛ ورئيس مجلس إدارة الصندوق البحري العالمي، الأستاذ فراس الصحن؛ ومؤسسي شركة "بيلاجيك بارتنرز" الدكتور نيلز هارتمان والأستاذ عاطف أبو مرعي، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركتين، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

وبهذه المناسبة، قال أحمد السعدي: "تفخر الشركة العالمية للصناعات البحرية بأن تكون جزءاً من طموحات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مركز بحري مستدام ومتقدم تقنياً في قلب قطاع الخدمات اللوجستية. ويتماشى إطلاق الصندوق البحري العالمي مع رؤيتنا بأن نصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الابتكار والاستدامة في القطاع البحري، حيث ستسهم هذه الخطوة في توسيع وتعزيز خدماتنا بينما نمضي بخطىً ثابتة لنصبح أحد أهم مشغلي المرافق البحرية المتطورة على مستوى العالم".

بدوره، قال الدكتور عبدالله الأحمري: "إطلاق الصندوق البحري العالمي سيمكّن الشركة العالمية للصناعات البحرية من توفير خدمات قيّمة جديدة من شأنها أن تساهم في ترسيخ مكانتنا كمساهم رئيسي في دفع عجلة نمو القطاع البحري في المملكة. ولا شك أن الصندوق سيعزز خدماتنا الشاملة التي تزود العملاء وشركاء الأعمال بمجموعة من المنتجات البحرية المبتكرة والمستدامة بأسعار منافسة دولياً. نفخر بأن نكون في طليعة هذه المبادرة الرائدة".

ومن جانبه، قال فراس الصحن: "يساهم إطلاق الصندوق البحري العالمي في توفير قيمة فريدة وغير مسبوقة في القطاع البحري؛ فهو أول صندوق بحري مستقل يقدم حلولاً تمويلية مبتكرة قابلة للتطوير وقادرة على المنافسة عالمياً، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، مع التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف دعم العملاء الإقليميين والدوليين الرئيسيين لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية، بالإضافة إلى الشركات العاملة في القطاع البحري في المملكة. نتطلع إلى العمل مع شركة ’بيلاجيك بارتنرز‘ بصفتها مدير الصندوق، بهدف تنمية أعمال خلال السنوات القادمة عبر تطوير علاقات وطيدة مع أهم البنوك الإقليمية والدولية والمستثمرين، ليصبح أكبر صندوق بحري في العالم".

تعتبر الشركة العالمية للصناعات البحرية مشروعاً مشتركاً بين "أرامكو السعودية"، و"البحري"، و"لامبريل"، و"هيونداي للصناعات الثقيلة". كما أنها أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساحة تقارب 12 مليون متر مربع. توفر الشركة خدمات غير مسبوقة لبناء وصيانة وإصلاح السفن التجارية بما في ذلك ناقلات النفط الضخمة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن المساندة البحرية، ومنصات الحفر البحرية.

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نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية

يقع مقرّ الشركة العالمية للصناعات البحرية بمنطقة رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لأن تكون أكبر مشغل للمرافق البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي أيضاً. وسيكون الحوض البحري متكامل الخدمات التابع للشركة قادراً على بناء أربع منصات حفر بحرية، وأكثر من 43 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجاً من سفن ومنصات حفر سنوياً. كما أن البنية التحتية للحوض البحري مجهّزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومؤشرات القياس الحيوية، مما يمنح العملاء ميزة إضافية لمواكبة احتياجات العصر الرقمي. يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وهيونداي للصناعات الثقيلة، وبحري، ولامبريل.

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