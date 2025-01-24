سيد بصر شعيب: "يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مباشرةً مع أبرز القادة العالميين وتحديد الأولويات المشتركة، وتعزيز دورنا ومساهمتنا في بناء مستقبل أكثر قوة ومرونة واستدامة. فالهدف من استثماراتنا لا يقتصر على تحقيق النمو فحسب، ولكننا نسعى أيضاً إلى إضافة قيمة حقيقية تعود بالنفع على المجتمعات وتسرع وتيرة التقدم والتنمية في جميع أنحاء العالم. ويتجسد هذا النهج في جهودنا الرامية إلى بناء شبكة علاقات حيوية لتحقيق التكامل بين الأصول عبر مختلف القطاعات، وتعزيز القيمة وزيادة المكاسب، والتركيز على أصحاب المصلحة كأولوية أساسية لأعمالنا، وبناء شراكات مؤثرة ومستدامة".

يتطلع وفد الشركة العالمية القابضة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، برفقة ست شركات تابعة للمجموعة، إلى قيادة الحوار العالمي حول أبرز الحلول المبتكرة التي تستشرف المستقبل لإضافة قيمة مستدامة عبر مختلف القطاعات

يشكل جناح الشركة العالمية القابضة في دافوس منصة بارزة لتعزيز سُبل التعاون بين مختلف الأطراف وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات العالمية الملحة

دافوس، سويسرا: تشارك الشركة العالمية القابضة، وهي شركة استثمار عالمية تركز على بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، سويسرا، حيث سجلت حضوراً قوياً وفاعلاً بوفد يضم ست شركات رائدة ضمن محفظة المجموعة. وساهمت قيادة الشركة برفقة الرؤساء التنفيذيين لشركات "2 بوينت زيرو" و"مجموعة ملتيبلاي" و"مدن القابضة" و"بيور هيلث"، و"سيريوس العالمية القابضة" و"جروبو نوتريسا"، بدور بارز في الحوار والمناقشات العالمية المهمة التي انعقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".

ويشكل المنتدى الاقتصادي العالمي محفلاً سنوياً مهماً يجمع القادة والرواد من قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني لمعالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية. ويشكل حضور الشركة العالمية القابضة دليلاً على التزامها بتعزيز الشراكات الفاعلة والمؤثرة ودعم الحلول الهادفة في مجال الابتكار والاستدامة وإضافة القيمة الإيجابية.

وتميزت المشاركة هذا العام بجناح "الشركة العالمية القابضة في دافوس" على المسار رقم 72، حيث شكل منصة بارزة للحوار والتعاون واللقاءات رفيعة المستوى مع الشركاء وأصحاب المصلحة العالميين من مختلف القطاعات، وهو ما سلط الضوء على النهج الرائد الذي تتبعه الشركة العالمية القابضة في استثماراتها المسؤولة والمبتكرة. وركز وفد الشركة على معالجة التحديات العالمية الملحة وتحديد أهم الفرص والإمكانات الواعدة لتحقيق الازدهار والتقدم، مستفيداً من محفظة "العالمية القابضة" الفريدة والمتنوعة من الشركات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مباشرةً مع أبرز القادة العالميين وتحديد الأولويات المشتركة، وتعزيز دورنا في بناء محفظتنا والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر قوة ومرونة واستدامة. فالهدف من استثماراتنا لا يقتصر على تحقيق النمو فحسب، ولكننا نسعى أيضاً إلى إضافة قيمة حقيقية تعود بالنفع على المجتمعات وتسرع وتيرة التقدم والتنمية في جميع أنحاء العالم. ويتجسد هذا النهج في جهودنا الرامية إلى بناء شبكة علاقات حيوية لتحقيق التكامل بين الأصول عبر مختلف القطاعات، وتعزيز القيمة وزيادة المكاسب، والتركيز على أصحاب المصلحة كأولوية أساسية لأعمالنا، وبناء شراكات مؤثرة ومستدامة".

تساهم الشركة العالمية القابضة في وضع تصور جديد لقيادة الاستثمارات العالمية من خلال بناء شبكة علاقات هادفة ومنظومات متكاملة تسخّر منهجية الشركة العالمية القابضة وتتبنى الممارسات المستدامة لمعالجة التحديات الملحة في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتكنولوجيا وصولاً إلى الأمن الغذائي واستكشاف الفضاء. وتجمع الشركة بين خبراتها الدولية الواسعة وتأثيرها المحلي القوي لرسم مسار التحول الإيجابي المستدام وربط الفجوات بين الاقتصادات والمجتمعات.

بدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث": "يشكل منتدى دافوس منصة فريدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا والعمل المشترك وتوحيد الجهود لمواجهتها. ويؤكد حضورنا للمنتدى أهمية وضع تصور جديد لمشهد الرعاية الصحية لتعزيز جودة حياة الناس ودعمهم للاستمتاع بحياة صحية ومديدة. ونسعى عبر قيادة الحوار حول الابتكار والاستدامة إلى صناعة التأثير الإيجابي للمساهمة في تشكيل مستقبل عالمي أفضل وأكثر صحة ومرونة".

من جهتها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "ملتيبلاي": "تمكنّا من خلال مشاركتنا في دافوس برفقة وفد الشركة العالمية القابضة من التواصل مع العديد من المجموعات العالمية المختصة في قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية. وشهدنا اهتماماً واسع النطاق من هذه الشركات بالمشاركة في المسيرة التنموية في دولة الإمارات. ونتطلع في عام 2025 إلى استكشاف المزيد من فرص الاستحواذ لتوسيع محفظتنا العالمية، ومواكبة التوجهات والتحولات الكبرى في عالمنا".

وأضاف شعيب: "ساهم وفدنا في إثراء الحوار العالمي في دافوس، حيث شاركنا خبرات ورؤىً مهمة وأفكاراً عملية لمعالجة التحديات الملحة التي تهدد مشهد الأعمال، بل وتؤثر على الإنسانية جمعاء. ولم يقتصر حضورنا على المشاركة في الحوار، بل لعبنا دوراً ريادياً في تلك المناقشات العالمية من خلال الشركات التابعة لمحفظتنا والتي كانت جزءاً أساسياً من هذا التوجه".

ويضم وفد الشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة؛ وبيتر أبراهام، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة، ومعالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"، وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "ملتيبلاي"؛ وبيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة؛ وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث"؛ وكارلوس إجناسيو جاليغو بالاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جروبو نوتريسا؛ وأجاي بهاتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيريوس العالمية القابضة؛ وعلي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشونال ريسورسز هولدينغ؛ وحمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة مارلان سبيس؛ إلى جانب أعضاء آخرين من فريق القيادة في مجموعة الشركة العالمية القابضة.

وتؤكد مشاركة الشركة العالمية القابضة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رؤيتها الاستراتيجية لتحويل الاستثمار إلى محفز رئيسي للازدهار والتقدم والتنمية المستدامة.

أبرز الفعاليات في جناح الشركة العالمية القابضة في دافوس

حفل استقبال بمشاركة مجموعة من القادة العالميين من قطاعات الاستثمار والخدمات المالية، إلى جانب وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من دولة الإمارات، والوفد الخاص بالشركة العالمية القابضة

جلسة "الابتكار في رعاية مرضى السرطان: ربط الحلول المحلية" يقدمها الدكتور شمشير فاياليل من برجيل القابضة

جلسة حوارية مع روبرت سميث من فيستا إكويتي بارتنرز ومعالي مريم المهيري الرئيس التنفيذي لشركة 2 بوينت زيرو

لقاءات مع كبار القادة من بلاكستون، وبنك نيويورك، وباركليز، وكارغيل، وفيستا إكويتي بارتنرز، وسيرفيس ناو، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومورجان ستانلي، وجيه بي مورجان، وتماسيك، وجنرال أتلانتيك

جلسة حوارية حول تشكيل مستقبل تكنولوجيا الفضاء يقدمها حمد الله محب من شركة مارلان سبيس

جلسة حصرية لرواد النمو يستضيفها بيتر أبراهام من الشركة العالمية القابضة وكريس ويرينغ من تينيو

حفل عشاء تحت شعار "تمكين كوكبنا" (عشاء COP30 ) تستضيفه أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بجانب جلوبال سيتيزين، والشركة العالمية القابضة

تسعى الشركة العالمية القابضة من خلال هذه الفعاليات والمشاركات إلى إثراء الحوار وتعزيز جهود التعاون لإطلاق الفرص والإمكانات وتحفيز الابتكار المستدام والشراكات العالمية البناءة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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