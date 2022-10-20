أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، احدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، انها تلقت الموافقة الرسمية للشركة التابعة لها أي اتش سي كابيتال القابضة من هيئة الرقابة المالية الكولومبية لطرح عرض مناقصة بقيمة 10.2 مليار درهم (حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي) للمجموعة الكولومبية العملاقة لأنتاج الأغذية "جروبو نوتريسا".

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الاستثمار والتنمية طويلة الأجل للشركة العالمية القابضة في أمريكا الجنوبية، واختيار كولومبيا كموقع لقاعدتها الجديدة في القارة اللاتينية. وفقًا لهذا الموافقة اطلقت اي اتش سي كابيتال القابضة اليوم عرض مناقصة للاستحواذ على ما لا يقل عن 25٪ بحد أدنى و 31.25٪ كحد أقصى من المساهمة في "جروبو نوتريسا" والتي تتخذ من ميديلين كولومبيا مقراً لها.

وعلق احمد ابراهيم، رئيس قسم التسويق و الاتصالات في الشركة العالمية القابضة قائلاً: "كانت العملية سلسة وشفافة بالكامل. يسعدنا تلقي موافقة الهيئة لطرح مناقصتنا وسنواصل العمل مع السلطة المحلية خلال الأسابيع المقبلة، حيث لا تزال بعض الإجراءات قيد التنفيذ وسوف تتجلى نتائج المناقصة بنهاية فترة قبول عرض العطاء 18 نوفمبر 2022".

وفي العام الماضي، تم تكريم شركة "جروبو نوتريسا" باعتبارها أكثر شركات الأغذية استدامة في العالم وفقًا لمؤشرات Dow Jones للاستدامة لعام 2021. و تتكون مؤشرات الاستدامة في داو جونز من مؤشرات تجمع الشركات ذات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأفضل، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للشركة العالمية القابضة.

و يتم إدارة التصنيف من قبل S&P Global Ratings، وهي واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، جنبًا إلى جنب مع Moody's Investors Service و Fitch Ratings.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com