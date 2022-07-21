· اتفاقية التعاون الجديدة التي وقّعها الرؤساء التنفيذيون لكلّ من الشركة السعودية للقهوة وهيئة فنون الطهي تُعدّ إنجازاً مهماً في إطار المساعي الهادفة إلى الاحتفاء بالتاريخ العريق للقهوة في المملكة

· الانسجام مع أهداف تطوير صناعة القهوة الوطنية والارتقاء بمهارات وقدرات المواهب المحلية

· التعاون على صعيد تطوير المكتبة الإعلامية وتصميم مسارات سياحية حول مزارع القهوة والترويج لها ورخصة "خبير القهوة السعودية"

جازان: أعلنت اليوم الشركة السعودية للقهوة، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف إلى تحويل بنّ الأرابيكا السعودي إلى منتج عالمي بامتياز، عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة فنون الطهي التي تسعى إلى الحفاظ على فنّ الطهي السعودي والترويج للمنتجات المحلية الفريدة والمتنوعة في المملكة. وسوف تسهم اتفاقية التعاون في التسويق لمنتجات القهوة السعودية كمنتجات تعكس أصالة ماضي المجتمع السعودي وحاضره ومستقبله، فضلاً عن الاحتفاء بالتاريخ العريق للقهوة السعودية ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير صناعة القهوة الوطنية وتمكين المواهب المحلية والارتقاء بمهاراتها.

وقد وقّع اتفاقية التعاون في الرياض كلّ من رجا الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة، وميادة بنت منصور بدر، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي.

وتنصّ أحكام هذه الاتفاقية على التعاون والعمل المشترك عبر منصّات متعددة لإعداد المحتوى وتوثيق العادات والتقاليد المرتبطة بالقهوة في المملكة، بما في ذلك مشاريع لإعداد الكتب والأفلام الداعمة، وتبادل المعرفة لتمكين مزارعي البنّ والخبراء من تصنيع منتجات تمتاز بمواصفات عالمية، والبحث عن جهات راعية ووضع خطط التسويق والترويج الفعلي للبنّ السعودي على نطاق واسع ورفع الوعي ببنّ الأرابيكا كمنتج سعودي بامتياز، وتسهيل حصول خبراء القهوة على التراخيص اللازمة.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، صرّح رجا الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة، قائلاً: "تبذل الشركة السعودية للقهوة جهوداً حثيثة لقيادة المساعي الرامية إلى تطوير صناعة القهوة والاحتفاء بتاريخ القهوة العريق في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي. وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة رئيسية لرفع وعي أفراد المجتمع برسالتنا وقيمنا، ونتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع هيئة فنون الطهي لتنفيذ أحكامها بنجاح."

ومن جانبه، تحدثت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بنت منصور بدر عن هذه الاتفاقية، قائلة: "تأتي اتفاقية التعاون مع الشركة السعودية للقهوة انسجاماً مع مهمتنا المتمثلة في إلقاء الضوء على فنون الطهي في المجتمع السعودي وتقاليده وعاداته المتميّزة والغنية بالتنوّع. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزّز تاريخنا العريق لزراعة البنّ في المملكة وترفع الوعي حول منتجاتنا المحلية المتميزة على مستوى العالم."

وتتمثّل رؤية الشركة السعودية للقهوة في تمكين صناعة القهوة الوطنية ضمن كافة مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من زراعة البذور وصولاً إلى استخدام حبوب البنّ لإعداد فنجان قهوة. وسوف تلعب الشركة دوراً محورياً في إنتاج القهوة بطرق مستدامة في منطقة جازان الجنوبية، حيث ينبت بنّ الأرابيكا العالمي الشهير.

المزيد من المعلومات حول الشركة السعودية للقهوة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني Saudi Coffee Company

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