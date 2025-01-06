ستُمكِّن المسابقة 12 فائزًا من الوصول إلى أسواق جديدة، وإبراز جودة البن السعودي عالميًا.

الرياض: أعلنت الشركة السعودية للقهوة عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "محصول التميز السعودي"، بالشراكة مع اتحاد كأس النخبة (Alliance for Coffee Excellence)، والتي تُعد بمثابة منصة لتثقيف وتمكين مزارعي البُن في المنطقة الجنوبية بالمملكة والاحتفاء بهم، حيث تتيح المسابقة للمزارعين المشاركين من جازان والباحة ومحايل عسير ورجال ألمع، الفرصة لعرض محاصيلهم أمام لجنة تحكيم اتحاد كأس النخبة، والتي تضم خبراء من أسواق رائدة في زراعة البُن مثل البرازيل، ونيكاراغوا، والمملكة المتحدة، وكندا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، واليابان.

وسيتم خلال المسابقة التي تُقام على مدار شهر كامل، فحص وتقييم عينات بوزن 25 كجم من البُن الأخضر لكل متسابق، وستختار لجنة التحكيم 12 فائزًا من المدن المشارِكة، وسيحظى الفائزون بفرصة الفوز بجوائز مالية قدرها 240 ألف ريال، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 15 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف ريال، كما سيحصل الفائزَين بالمركزين الرابع والخامس على جوائز نقدية، مما يحفِّز المشاركة واسعة النطاق.

كما ستتيح المسابقة للفائزين فرصة الوصول إلى أسواق جديدة من خلال ربطهم بشبكة من المستوردين والمصدرين والمزادات والمعارض والمنافذ، مما يُسهم في إبراز جودة البن السعودي عالميًا. وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة، المهندس خالد أبو ذيب، قائلًا: "تشهد نسخة هذا العام من المسابقة مشاركة واسعة من حيث عددالمزارعين والمدن المشارِكة، كما تركِّز بشكل أكبر على كل مرحلة من مراحل إنتاج القهوة، ونتطلع أن تُسهم هذه الأنشطة في تمكين المزارعين المحليين، وتعزيز مكانة القهوة السعودية عالميًا".

وتدعم هذه المسابقة الجهود الأوسع للشركة السعودية للقهوة الساعية إلى تعزيز جودة بُنّ "أرابيكا" المزروع في المنطقة الجنوبية، وتطوير صناعة القهوة في المملكة، وتمكين المزارعين السعوديين من الوصول إلى المعايير العالمية للقهوة عالية الجودة، وذلك من خلال التواصل مع خبراء في صناعة القهوة والحصول على ملاحظاتهم حول كيفية تعزيز جودة محاصيلهم من خلال عوامل مثل تحسين جودة التربة والمياه، واستخدام الأسمدة المناسبة، وممارسات القطاف والتقليم، وتأمين الأدوات والبنية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول آلية استخراج السجلات التجارية والتراخيص، والترويج لمنتجاتهم من خلال التعبئة والتغليف، واستخدام المواقع الإلكترونية لإبراز علامتهم التجارية.

هذا، وعلى المزارعين الراغبين في المشاركة في المسابقة، تقديم نماذج الدخول وعينات البن بوزن 1 كجم في الفترة من 05 إلى 09 يناير 2025م، وسيُطلب من المزارعين المؤهَلين للمرحلة الثانية في الجولة الأولى تقديم عينات تزن 25 كجم بحلول 18 يناير 2025م، وستتضمن المسابقة ثلاث جولات لفحص وتقييم عينات البُن، حيث سيتم فحص وتقييم عينات المتسابقين في الجولة الأولى بتاريخ 25 يناير وتأهيل 40 متسابقًا، ثم فحص وتقييم 20 عينة في الجولة الثانية بتاريخ 29 يناير، يليها فحص وتقييم 12 عينة في الجولة الأخيرة بتاريخ 30 يناير، وسيتم الإعلان عن الفائزين في المعرض الدولي للبُنّ السعودي.

عن الشركة السعودية للقهوة

الشركة السعودية للقهوة هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تستهدف دعم وتطوير قطاع القهوة السعودي، بدءًا من الزراعة ووصولاً إلى المنتج النهائي، من خلال تمكين جميع الجهات الفاعلة عبر كامل سلسلة القيمة، لتحقيق الهدف المتمثل في تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر وجهات القهوة المتكاملة في العالم، وتأمين الاكتفاء الذاتي للصناعة المحلية في المستقبل، ومشاركة رموز الثقافة السعودية مع العالم.

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