المزرعة تشكّل نموذجاً يُحتذى به لجميع مزارعي القهوة في المملكة العربية السعودية باعتمادها أعلى المعايير والممارسات في جميع مراحل الإنتاج

الاستثمار في المزرعة النموذجية يهدف إلى تمكين مجتمع زراعة القهوة المحلي من خلال تبادل المعارف حول أفضل ممارسات الزراعة والحصاد

المشروع يتماشى مع أهداف الشركة السعودية للقهوة بتطوير قطاع القهوة الوطني وتعزيز القدرة الإنتاجية من 300 إلى 2500 طن سنوياً وإيصال قهوة أربيكا إلى مستوياتٍ عالمية

المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية للقهوة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة والتي تم تأسيسها لدعم وتطوير قطاع القهوة بالمملكة، اليوم عن إنشاء مزرعة بنّ نموذجية على مساحة مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في جازان، موطن قهوة أرابيكا المشهورة عالمياً.

وتهدف الشركة السعودية للقهوة إلى زراعة 5 ملايين شجرة بن بحلول عام 2030. وستطبق المزرعة إجراءات تشغيل قياسية عالمية المستوى، بما يساعد في تعزيز جودة قهوة أرابيكا، القهوة الخاصة بالمملكة العربية السعودية. كما ستوفر المزرعة نموذجاً للاستخدام الأمثل للمياه في المنطقة، خاصةً عند انخفاض مستويات المياه خلال موسم الجفاف.

ويمثّل إطلاق هذه المزرعة حجر أساسٍ في خطط الشركة السعودية للقهوة الهادفة لتعزيز القدرة الإنتاجية من 300 إلى 2500 طن سنوياً في عام 2023، وذلك من خلال تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية. وسيساعد ذلك في تمكين نمو هذه الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الإمكانات السعودية لتصدير أجود أنواع حبوب القهوة إلى الأسواق العالمية. وتعتزم الشركة السعودية للقهوة خلال السنوات العشر التالية استثمار حوالي 1.2 مليار ريال سعودي لتحقيق أهدافها هذه.

وقال خالد أبوذيب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة: “لطالما اشتهرت جازان بزراعة أفخر أنواع البن، فضلاً عن توفير قهوة أرابيكا الشهيرة في السوق المحلي لأجيال عديدة. وننطلق الآن إلى آفاقٍ جديدة وآمل أن تشكّل المزرعة النموذجية مثالاً يُحتذى به لمجتمع القهوة في المنطقة الجنوبية والمملكة العربية السعودية وخارجها ".

وأضاف أبوذيب: "تمثّل الهدف الرئيسي للشركة السعودية للقهوة، عند تأسيسها عام 2021، بتمكين قطاع القهوة الوطني في جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من حبوب البنّ وحتى كوب القهوة. ويمثّل تأسيس المزرعة النموذجية الخطوة الأولى في طريق تحقيق هذا الهدف، حيث تساعد في وضع الأسس الصحيحة ليصل قطاع القهوة في المملكة إلى مستوياتٍ عالمية، وتصبح قهوة أرابيكا في المملكة العربية السعودية لاعباً رئيسياً في السوق العالمي".

وستكون مزرعة البن النموذجية منصةً لمنتجي البن في المنطقة لتطوير أفضل الممارسات والتقنيات الخاصة بمراحل الزراعة والحصاد. كما ستوفر فرصاً جديدة للمزارعين وأصحاب مزارع البن في جازان، حيث توفر لهم الدعم وسهولة الوصول إلى خبراء القهوة العالميين. وستعمل المزارع على تعزيز تبادل المعرفة حول طرق الزراعة والتصنيف، حيث تساعد المزارعين على اختيار بذور ذات جودة أفضل، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وإدارة مواردهم بشكلٍ أكثر كفاءة، فضلاً عن اختبار التقنيات الجديدة لزيادة جودة المحصول.

وستقدّم المزرعة الدعم لممارسات الزراعة المستدامة مع الشركة السعودية للقهوة، وستضيف مشتلاً بمساحة 1835 متراً مربعاً سعيا منها لزيادة إنتاج الشتل في جازان والمنطقة بشكل عام..

واختتم أبوذيب تعليقه: "نأمل أن تلهم هذه المزرعة النموذجية مجتمعنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية وتقنيات الزراعة الرائدة، وتبنّي منهجٍ مستدام للارتقاء بمنتجنا وتحقيق انتشارٍ عالمي".

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حول الشركة السعودية للقهوة

تمّ تأسيس الشركة السعودية للقهوة، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، بهدف تطوير قطاع القهوة بالمملكة. وستساهم الشركة السعودية للقهوة في تنويع الاقتصاد السعودي وتنميته من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للبنّ من 300 إلى 2500 طن سنوياً، وخلق فرص عبر سلسلة القيمة بأكملها ودعم زيادة نشاط التصدير. وتلتزم الشركة السعودية للقهوة أيضاً بدفع منظومة القهوة في المملكة العربية السعودية نحو تبني ممارسات أكثر استدامة حيث تتخذ نهجاً مستداماً في جميع مراحل إنتاج القهوة من خلال تحسين التقنيات المستخدمة وتدريب المزارعين المحليين على أحدث التقنيات. وستساهم الشركة السعودية للقهوة في نهاية المطاف، من خلال دعم قطاع القهوة، في الحفاظ على تقاليد المملكة وتاريخها العريق مع القهوة المتجذر بعمق في جميع جوانب الثقافة السعودية.

حول المزارع النموذجية

تشكّل مبادرات المزارع النموذجية جزءاً من المبادرات الإستراتيجية للشركة السعودية للقهوة بهدف الارتقاء بقطاع البنّ.

وتقدّم الشركة السعودية للقهوة الدعم للمزارعين من خلال الاستثمار في مزارعهم وتزويدهم بالتدريب اللازم لاعتماد أفضل تقنيات الزراعة والممارسات المستدامة. كما ستعمل الشركة السعودية للقهوة على تطوير المزارع من خلال ضمان تمديدات المياه وإدارة النفايات وحماية البيئة والطاقة المتجددة. وستوفر المزارع النموذجية مثالاً عملياً لمجتمع زراعة البن المحلي.

وسيمتد استثمار الشركة السعودية للقهوة على فترةٍ تتجاوز العقد من الزمن، حيث ستضمن بعد ذلك انتقالاً سلساً لملكية الاستثمارات إلى المزارعين. كما ستواصل الشركة دعم المزارعين من خلال توفير التدريب الأساسي والمعارف والخبرات الضرورية.

حول أول مزرعة نموذجية: