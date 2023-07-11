شراكة تُمكّن القطاع الرياضي السعودي من صياغة مستقبل أكثر ذكاءً

الرياض: وقّع نادي الأهلي مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شراكةً لمدة ثلاثة سنوات تمتد حتى موسم 2025-2026، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، الأستاذ عبدالعزيز المعمر.

وأبدى الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة سعادته بارتباط اسم نادي الأهلي بالشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التعاون مع "سكاي" سيفتح آفاقاً جديدة للنجاح؛ وأن الرعاية ستتيح لـ"سكاي" إمكانية تحقيق المزيد من النجاح بصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستُمكنها من القيام بدور رئيسي في تطوير القطاع الرياضي محلياً وعالمياً.

وأشار المهندس طارق خليفة إلى أن رعاية "سكاي" ستعزز الترابط بين نادي الأهلي ومختلف القطاعات، مما يسمح للنادي بأداء دوره بما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة، منوهاً إلى أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية ستُسهم في تطوير المواهب المحلية وتعزيز تجربة مشجعي النادي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في (سكاي) عبدالعزيز المعمر: " إن التعاون بين "سكاي" ونادي الأهلي يؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ونحن نسعى في "سكاي" للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يُسهم في خلق قيمة لمختلف القطاعات من أجل مساعدة شركائنا في تحقيق أهدافهم، بالإضافة لتحسين جودة حياة الأفراد ".

وتُكرّس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) جهودها لقيادة مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية؛ وذلك لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال القدرات الداخلية والاستثمارات المتنوعة، تعمل سكاي كمحفز لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، بهدف ترسيخ المملكة كمركز تنافسي عالمي للتقنيات المتقدمة.

#بياناتشركات

- انتهى -