• بعد إتمام الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، تُعد الشركة مستحوذة على حصص في كل من:(شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، شركة مصر لإنتاج الأسمدة، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية).

• تتماشى هذه الصفقات مع استراتيجية الشركة التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، والتي تعد من أكثر الأسواق نمواً في المنطقة.

• تسعى الشركة السعودية المصرية للاستثمار لدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قٍبل صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن استحواذها على حصص في أربع (4) شركات ريادية مدرجة في البورصة المصرية من الحكومة المصرية.

بعد إتمام الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، تُعد الشركة مستحوذة على حصص في كل من: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية اللاتي يعملن في قطاعات واعدة مثل خدمات التقنية المالية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات واعدة مثل قطاع الأسمدة.

وتتماشى هذه الصفقات مع استراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية في قارة أفريقيا ومن أكثرها نمواً في المنطقة. حيث تستهدف الشركة الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وتسعى الشركة السعودية المصرية للاستثمار لدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي بدوره يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية 2030.

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