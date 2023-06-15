بموجب التعاون؛ أدين تعمل على تعزيز عمليات الدفع وحماية الإيرادات؛ في ظل خطط التوسع الدولي لدى شركة كفو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت أدين -منصة التكنولوجيا المالية المفضلة لدى العديد من الشركات الكبرى عن تعاونها مع مزود خدمة توصيل وقود السيارات وشحن السيارات الكهربائية عند الطلب "كفو"، وذلك عبر تعزيز وتسهيل خدمات المدفوعات الرقمية.

ومن خلال تقنية التعلم الآلي لأدين " RevenueProtect" لتعزيز نظام إدارة المخاطر والحماية من الاحتيال وزيادة معدل الموافقة؛ تمكنت كفو من زيادة نسب نجاح المعاملات، وتقليل تكاليف معالجة الدفع، والحد من مخاطر الاحتيال والتحصيلات المستردة؛ كما قامت بتنفيذ واحدة من الحلول التقنية RevenueAccelerate المقدمة من أدين والتي ساعدتها على زيادة معدلات التفويض الإيرادات العامة؛ ناهيك عن استعادة الإيرادات تلقائيًا من عمليات الدفع المرفوضة مع عدد أقل من محاولات إعادة المحاولة، حتى في حالة عدم كفاية الأموال. وتحدد هذه التقنية الأيام والأوقات المثلى لمحاولات الدفع مرة أخرى مع تقليل احتمال فشل الدفع.

وقد يؤدي التوسع في الأسواق الخارجية إلى تعقيد النظام المالي، الأمر الذي يدفع الشركات إلى النظر في طرق الدفع المحلية وتحويلات العملات ودفع الضرائب واستيفاء متطلبات البنوك. ومن خلال نطاق شركة أدين العالمي وقدرات الاستحواذ، تمكنت "كفو" من قيادة خطط توسعها في كندا من خلال منصة إلكترونية موحدة تعزز بدورها تجارب الدفع؛ مما يدعم مبادرات كفو للحد من انبعاثات الكربون من وسائل النقل حتى في ظل عدم وجود شواحن تركيب السيارات الكهربائية.

وفي إطار مواكبتها للحلول العصرية؛ بادرت كفو بإدماج طرق الدفع المحلية في كندا مما ساعدها في تعزيز حضورها في سوق كندا في مقاطعة كيبيك؛ وتخطط الشركة إلى التوسع في مقاطعات مختلفة. وتماشياً مع رؤيتها؛ تهدف كفو إلى تعزيز الوصول إلى العملاء الذين يواجهون صعوبة في العثور على محطات الشحن الكهربائية المجهزة في المنطقة.

وتعقيباً على هذه الخطوة؛ قال جان فرانسوا لابيير، رئيس المشاريع الخاصة في كفو :"بفضل منصة الدفع الشاملة المقدمة من أدين، تمكنا بسرعة من دخول سوق هام وإقامة اتصالات مباشرة مع عملائنا"

من جانبه؛ قال ساندر مارتنز، رئيس أدين في الشرق الأوسط: "نحن فخورون بالتعاون مع أحد أكبر الشركات المحلية التي تتسم بالديناميكية مثل كفو – والتي من خلال استراتيجيتها المبينة على التقنيات المتطورة؛ استطاعت تجاوزت كل التوقعات؛ والتي يعكس رؤيتها الهادفة إلى توظيف الابتكار بما يتوافق مع أهدافنا واستراتيجيتنا."

وتعكس الشراكة التزام كفو تجاه توفير تجارب دفع سلسة في الأسواق الجديدة ومعالجة فجوة كبيرة في على صعيد شحن السيارات الكهربائية؛ كما يسهم التعاون في تعزيز خدماتها؛ في ظل حلول الدفع الرقمي السلسة المقدمة من شركة أدين. وبفضل الجمع بين التقنيات المواكبة للعصر لأدين وحلولها الرقمية المبتكرة، والنهج الموجه نحو العملاء لدى كافو، تسعى الشركتان إلى تحقيق نجاح في كندا.

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نبذة عن شركة أدين

أدين "Adyen " هي منصة الدفع المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، ولديها بنية تحتية حديثة وشاملة متصلة مباشرة بـ فيزا و ماستركارد؛ وهي أيضاً طريقة الدفع المفضلة عالميًا لدى المستهلكين. جدير بالذكر أن أدين توفر شبكة مدفوعات مثالية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر. ومن خلال مكاتبها الموزعة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة أدين شبكة عملائها بما في ذلك فيسبوك و اوبر،H&M ​، eBay، ​وميكروسوفت.

نبذة عن كَفو

إحدى أبرز مزودي خدمات توصيل الوقود والمركبات على مستوى العالم. منذ إطلاقها في دبي في العام 2018، تحرص كفو على تعزيز الإبتكار وتوظيف التقنيات العصرية تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى توفير تجارب فريدة من نوعها لدعم عملائها.

وقد حلت في قائمة "أكثر الشركات المبتكرة" لمجلة فاست كمباني الشرق الأوسط للعام 2022؛ كأفضل "مبتكر رائد في تقديم خدمات توصيل جديدة "، وحصلت على المرتبة الأولى في قائمة "أفضل الشركات الناشئة" على موقع لينكد إن لعام 2021. وتلتزم كفو تجاه تيسير مجريات الحياة لكافة المستخدمين من خلال تعزيز تقنيات الإتصال زيادة الاتصال بالسيارات واستحداث الميزات المدعومة بتقنيات التنبؤ وتوظيف الابتكار المرتكز على تجربة المستهلك؛ فضلاً عن سهولة الاستخدام لجعل تشغيل السيارة أكثر بساطة وذكاءً.

ومن خلال خدمة تزويد بالوقود حسب الطلب، تواصل كفو تعزيز خدماتها التقنية وفقاً لأعلى المعايير لربط عملائها بمجموعة متزايدة من الخدمات التي توفر تجارب مريحة، بما في ذلك غسيل السيارات حسب الطلب، وخدمات تغيير البطارية والإطارات وزيت المحرك التي يتم تقديمها في أي وقت عبر أي مكان..

ويمكن تحميل تطبيق كَفو على أندرويد و iOS. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.cafu.com