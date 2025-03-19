دبي، أعلنت الشركة التجارية المركزية، عضو فى مجموعة الرستماني، والتى أسّسها عبدالله حسن الرستماني ، والرائدة في قطاع السيارات في الإمارات، عن توقيع شراكة جديدة مع نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، في خطوة مهمة تهدف إلى ربط الشركات الإماراتية مع الأسواق العالمية.

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن الشركة التجارية المركزية ، عضو فى مجموعة الرستماني، التي تعد إحدى أكبر الشركات العائلية في الإمارات مع خبرة تمتد لأكثر من 67 عامًا، من توسيع نطاق خدماتها وعروضها عبر توفير إمكانية الوصول إلى العلامات التجارية العالمية المرموقة.

هذا التعاون مع نيكسوس يعكس إرث الشركة التجارية المركزية العريق ويرسخ سمعتها في قطاع السيارات على مستوى المنطقة، كما يعزز التزامها بالابتكار والتميز في توفير المنتجات والخدمات والحلول الفعالة من حيث التكلفة في قطاع السيارات.

يشار إلى أن شركة نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال تأسست عام 2014، وهي متخصصة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة ورقمية ومتصلة لسوق خدمات ما بعد البيع. ويعمل ضمن إطارها مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 100 مورد عالمي و500 عضو، حيث تقدم الدعم اللازم لتعزيز التوزيع والنمو في 145 دولة حول العالم.

من خلال هذه الاتفاقية، ستوفر نيكسوس للشركة التجارية المركزية رؤى متخصصة للسوق وفرصاً للتواصل مع الموردين، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى محفظة الموردين الحصرية التابعة لها. كما ستتضمن الشراكة امتيازات حصرية للوصول إلى الأدوات المتطورة، والبرامج التدريبية، والخدمات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط سلسلة الإمداد وتحسين كفاءتها.

وفي تعليقه على الشراكة، أوضح جان بيير بارنييه، المدير العام للشركة التجارية المركزية أن الشراكة مع نيكسوس تعكس التزام الشركة التجارية المركزية الراسخ بالاستدامة والابتكار، وتشكل نقلة نوعية في تطوير خدمات ما بعد البيع للسيارات، من خلال توفير حلول فعّالة وذات جودة عالية ودفع عجلة الاستدامة إلى الأمام، مشدداً على أنه يتماشى مع الأجندة الوطنية للاستدامة لدولة الإمارات، ويدعم رؤية الدولة لمستقبل أكثر اخضراراً.

كما اعتبر جان بيير الاتفاق إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة الرامية لتقديم أفضل الحلول لعملائها في الإمارات، مؤكدًا أن الشراكة مع نيكسوس، ستسهم في تحسين عمليات الشراء وتضمن استمرار تقديم منتجات سيارات عالية الجودة بأفضل الأسعار التنافسية.

وأعرب غايل إسكريب، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال، عن سعادته بانضمام الشركة التجارية المركزية إلى شبكة نيكسوس، التي ركزت منذ تأسيسها قبل 11 عامًا على الأسواق الناشئة، وتسعى الآن إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: "تمثل هذه الشراكة فرصة رائعة لكلتا الشركتين لإعادة تشكيل مستقبل قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة ومبتكرة لأصحاب المصلحة."

بدوره، أشار سمان رشيدي، مدير التطوير الإقليمي لشركة نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال في الشرق الأوسط، إلى أن الشراكة تعكس أولوية نيكسوس في العمل مع كبار الموردين العالميين، كما تؤكد التزامها القوي بتطوير سوق خدمات ما بعد البيع المستدام، من خلال إتاحة فرص استراتيجية جديدة ومبادرات تدريبية، وتوسيع نطاق المنتجات، مما يعود بالفائدة على كل من المؤسستين وقطاع خدمات ما بعد البيع المستقل.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الشركة التجارية المركزية من قبل نيكسوس للانضمام إلى مجموعتها المتنوعة، مما يعكس مكانتها ومكانة مجموعة الرستماني المرموقة كأحد القادة البارزين في قطاع السيارات بالمنطقة. وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام الشركة التجارية المركزية المتواصل بالابتكار، والتميز في إدارة الموردين، وتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة في قطاع السيارات.

لمحة عن الشركة التجارية المركزية

تأسست الشركة التجارية المركزية عام 1957 وهي أقدم شركة عضو في مجموعة الرستماني واللاعب الأبرز في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات. تعرف بشراكاتها التجارية طويلة الأمد، واستراتيجيتها التي تركز على العملاء وشبكتها الواسعة للتوزيع. تعتبر الموزع المعتمد لمجموعة من المنتجات عالية الجودة والعلامات التجارية العالمية بما في ذلك زيوت كاسترول، إطارات ميشلان، بلوستار لحلول التبريد، إطارات دافانتي، وإطارات تايغر. تملك الشركة فروعًا في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، مجهزة بأحدث المعدات ويعمل فيها قوى عاملة مدربة وخبيرة، من أجل خدمة أكثر من 3500 عميل وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

لمحة عن نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال

تأسست نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال عام 2014 على يد الرئيس التنفيذي غايل إسكريب، وهي شركة متخصصة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات، وتعمل على إعادة تشكيل مستقبل هذا القطاع. بفضل عقلية ريادية وابتكارية مرنة، تسهم نيكسوس في إحداث تحول جذري في الصناعة من خلال تقديم حلول مبتكرة لتعزيز التنقل المستدام والرقمي والمتصل.

في الوقت ذاته، تدعم نيكسوس مجتمعها الذي يضم أكثر من 523 عضوًا في 145 دولة، بالتعاون مع 100 مورد عالمي، عبر تقديم خدمات تساهم في تسريع نموهم. كما تقدم الشركة منهجيات جديدة وأفكارًا مبتكرة لعالم أكثر ترابطًا وعالمية وتكاملًا، مما يساعد موزعي ومصنعي قطع غيار وخدمات السيارات والمركبات الثقيلة على تحقيق النجاح. ومن خلال 16 هيكلًا إقليميًا تربط هؤلاء الفاعلين في السوق، تعمل نيكسوس على تعزيز الترابط بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع. وقد بلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 50 مليار يورو في عام 2024

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