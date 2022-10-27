نموّ الربط البيني يُتوقّع أن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من عدم استقرار البيئة الاقتصادية

كشف تقرير جديد أنّ استثمارات الشركات المتّصلة بالأنظمة الرقمية تتواصل رغم القيود الحالية المفروضة على سلسلة التوريد وعدم الاستقرار الجغرافي والسياسي والاقتصادي.

وأظهرت النسخة الأحدث من مؤشر الربط البينيّ العالمي (GXI) لعام 2023، وهو دراسة سوق سنوية تنشرها إكوينيكس، أنّ الشركات الأكثر اتصالاً بالأنظمة الرقمية والتي ترتبط مباشرةً بالشركاء لتقديم خدماتها الرقمية الخاصة وسّعت عملياتها الرقمية خلال الفصول الخمسة الماضية أكثر مما فعلت في السنوات الخمس السابقة. وتبادر الشركات حالياً إلى الاتصال بثلاثة أضعاف عدد الشركاء من الشركات والمدن، وتستهلك أكثر من ضعف عرض نطاق الربط البينيّ[1].

ومع لجوء الشركات إلى تعديل نماذج عملها في أعقاب الوباء العالمي، شكّلت كثافة الأنظمة الرقمية حافزاً للابتكار الرقمي الذي يواصل تعزيز نمو عرض نطاق الربط البينيّ. فبحسب مؤشّرGXI لعام 2023، يُتوقّع أن يتجاوز عرض نطاق الربط البينيّ العالمي الـ27762 تيرابت في الثانية بحلول عام 2025، وهو معدل نموّ سنوي مركّب لمدة خمسة أعوام يبلغ 40%، أي ما يعادل 110 زيتابت من البيانات التي يتم تبادلها سنوياً، أو ما يكفي لدعم أكثر من 50 مليون سيارة ذاتية القيادة تتبادل كل منها أكثر من 2000 تيرابت من البيانات سنوياً. ويُظهر هذا النموّ المتوقع كيفية تعديل الشركات نماذج أعمالها لإنشاء بنية تحتية متينة على منصات التكنولوجيا.

في هذا الإطار، قال كامل الطويل، المدير الإداري لشركة إكوينيكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم يعد كافياً اليوم أن تكون الشركات متصلة. فهي بحاجة إلى تعزيز الربط البينيّ وإدارته والترويج له ودعمه لإتاحة فرص النموّ. ويعدّ الربط البينيّ أساسياً للتكامل الشامل بين البيانات والمستخدمين والوجهات. وقد سعت إكوينيكس إلى تنمية منصتنا من خلال بناء مراكز بيانات جديدة وتوسعة مرافقنا الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف توفير فرص لعملائنا ومساعدتهم على نشر بنيتهم التحتية الرقمية وربطها بصورة آمنة وتوسيع نطاقها بشكل فعّال."

وقال ستيف مادن، نائب رئيس التحوّل الرقمي والتجزئة في إكوينيكس: "تغدو كل شركة في البيئة الديناميكية الحالية التي نشهدها مزوّد خدمات رقمية، ممّا يتطلب نوعاً جديداً من البنية التحتية الرقمية المبنية بشكل مستدام والتي تستخدم المنظومات لتوفير تجارب رقمية سلسة. وتعدّ الشركات المتصلة بالمنظومات الغنية والتي تتّبع إستراتيجية رقمية وتستثمر في نماذج أعمال متينة وتطلّعية الأكثر جهوزيّة للتوسّع والتكيّف والازدهار."

بيانات إضافية من مؤشّر GXI لعام 2023

مواصلة النموّ الرقمي : يُتوقّع أن يستمر عرض نطاق الربط البينيّ في النمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 35% في كافة المناطق وكبرى المدن حتى عام 2025.

: يُتوقّع أن يستمر عرض نطاق الربط البينيّ في النمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 35% في كافة المناطق وكبرى المدن حتى عام 2025. تسارُع الانتقال إلى الحافة : يُتوقّع أن تلجأ الشركات ومزوّدو الخدمات إلى الاتصال البينيّ بالبنية التحتية على الحافة أسرع بمعدّل 20% من اتصالها بالنبية المركزية على مستوى العالم.

: يُتوقّع أن تلجأ الشركات ومزوّدو الخدمات إلى الاتصال البينيّ بالبنية التحتية على الحافة أسرع بمعدّل 20% من اتصالها بالنبية المركزية على مستوى العالم. تحوّل الشركات إلى مزوّدي خدمات رقمية : يتوقع مؤشّر GXI لعام 2023 أ ن تصبح 90% من شركات "فورتشن 500" بحلول عام 2025 مزوّدة خدمات رقمية تبيع هذه النوع من الخدمات وتستهلكه.

: يتوقع مؤشّر GXI لعام 2023 ن تصبح 90% من شركات "فورتشن 500" بحلول عام 2025 مزوّدة خدمات رقمية تبيع هذه النوع من الخدمات وتستهلكه. الطريق المستدام إلى الازدهار الرقمي: تتبنّى كافة القطاعات التحوّل الرقمي لتسريع تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة. ويقول 56% من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إنهم سيعملون حصراً مع شركاء تكنولوجيا المعلومات الذين يمكنهم تحقيق أهداف خفض الكربون الرئيسية[2]. ويتوقّع مؤشّر GXI لعام 2023 أن يتصدّر قطاع الطاقة والمرافق معدّل النموّ الرقمي حتى عام 2025 مع سعي المؤسسات إلى تبنّي نهج مستدام لتعزيز حضورها الرقميّ.

منظور القطاع إلى مؤشر الربط البينيّ العالمي

ستيف وايت، نائب رئيس البرامج والقنوات والتحالفات في IDC

"تؤدّي الأنظمة الرقمية دوراً أكثر أهمية مع تزايد تبنّي الشركات لإستراتيجيات رقمية وبحثها عن طرق جديدة للتميّز عن غيرها. فالشركات تعتمد على البنية التحتية الرقمية كأساس لنموّها المستدام وتعزيز قيمة أعمالها. ولتحقيق نتائج الأعمال المرغوبة، تعمد الشركات إلى الربط البينيّ مع العملاء والشركاء والمورّدين لتسريع التعاون والابتكار المشترك وكذلك الوفاء بالتزامات الاستدامة."

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