اسكتلندا تبدأ استعداداتها للمشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب28)، بتسليط الضوء على ريادتها في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وابتكار طرق لمساعدة العالم في تحقيق صافي انبعاثات كربونية الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تعتزم أربعٌ وعشرون شركة اسكتلندية رائدة استعراض نقاط القوة المتميزة التي تتمتع بها اسكتلندا في مجال تحول الطاقة، من خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، الذي ينعقد بداية هذا الأسبوع في أبوظبي. وتتمتع اسكتلندا بمكانة رائدة في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وابتكار طرق لمساعدة العالم على تحقيق صفر صافي انبعاثات كربونية، بفضل جهودها المبتكرة في احتجاز الكربون وتخزينه، واستخدام الوقود الهيدروجيني، بالإضافة إلى توليد الطاقة من الرياح البحرية أو من المد والجزر. وستسلط الشركات الاسكتلندية المشاركة الضوء على حلولها وخدماتها المبتكرة ضمن جناح اسكتلندا بمعرض أديبك في القاعة رقم 8، المنصة رقم 8450. وتمثل هذه الشركات جزءاً من الوفد الاسكتلندي المشارك في المعرض ضمن المنظمة الاسكتلندية للتنمية الدولية، الوكالة الاسكتلندية المعنية بشؤون التجارة والاستثمار العالمية، والذراع الدولي للوكالة الاسكتلندية للمشاريع. وفي تعليقٍ له على هذه المشاركة، قال معالي نيل غراي، أمين عام مجلس الوزراء الاسكتلندي لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة: "تأتي اسكتلندا في طليعة الدول الداعمة لمسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ويتجلى ذلك في رؤية الشركات المشاركة ضمن فعاليات معرض أديبك. وكوننا نمتلك ثروة من المواهب والخبرات والموارد المتنوعة من الطاقات المتجددة، يمكننا بلا شك توفير طاقة نظيفة ذات انبعاثات صفرية في اسكتلندا ومساعدة شركائنا الدوليين في تحقيق هذا الهدف ". وأضاف معاليه: "تحرص الحكومة الاسكتلندية على بناء شراكات متنوعة في مجال الطاقة النظيفة، كما أخطط لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر للتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى الإعلان عن تفاصيل جدول أعمال وفد الحكومة الاسكتلندية المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب28). وأتطلع إلى إجراء حواراتٍ بنّاءة مع الشركات الإماراتية ومناقشة شتى النقاط التي تتميز بها اسكتلندا فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية الصفرية". يهدف معرض أديبك إلى تسريع وتيرة العمل على إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وتأمين مستقبلها، وتجري فعالياته قبل شهر من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، مؤتمر الأطراف (كوب28)، الذي تستضيفه أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل مواصلة العمل في قضايا تحول الطاقة. بدوره قال نيكولاس ماكلين، المبعوث التجاري للحكومة الاسكتلندية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيقود وفد الشركات في معرض أديبك: "تعتبر مسألة إزالة الكربون من أنظمة الطاقة من أكبر التحديات في عصرنا الراهن. وبفضل عقود من الخبرة الهندسية وقدرات الطاقة البحرية الفريدة وبيئة الأعمال الداعمة، تُعد اسكتلندا شريكاً طبيعياً في سلسلة التوريد للطاقة المتجددة ومشاريع تحول الطاقة منخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم". كما تهدف الشركات المشاركة إلى الاستفادة من حضورها في هذا الحدث لتسليط الضوء على اسكتلندا باعتبارها تمثل فرصة استثمارية رائعة للشركات التي تتطلع إلى تحقيق طموحاتها في الوصول إلى صفر صافي انبعاثات كربونية. وتلتزم الشركات الاسكتلندية المشاركة في المعرض بالقيم الرئيسية للدولة في صميم نشاطها التجاري والاستثماري، ويشمل ذلك الالتزام بتنفيذ إجراءات واتخاذ خطوات بشأن تغير المناخ، وتوفير بيئة عمل عادلة، والنمو الاقتصادي الشامل. سيكون معرض أديبك بمثابة مقدمة لمشاركة الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، مؤتمر الأطراف (كوب28) الذي ينعقد في نوفمبر وديسمبر القادمين، حيث تسلط اسكتلندا الضوء على شركاتها المبتكرة، وستعرض نقاط قوتها في القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، مثل تحول الطاقة وتكنولوجيا المناخ. وسيعتمد الوفد الاسكتلندي المشارك في مؤتمر الأطراف على العلاقات القوية التي تمكن من تكوينها خلال مشاركته في معرض إكسبو 2020، وسوف يستخدم منصة المؤتمر لتعزيز هذه الشراكات الناجحة بين الأطراف المعنية في كلٍّ من الشرق الأوسط واسكتلندا. ومن الشركات الاسكتلندية المشاركة في معرض أديبك، مركز "نيت زيرو تكنولوجي" (NZTC)، وهي مؤسسة متعددة القطاعات تعمل على تطوير ونشر تقنيات تساهم في بناء صناعة طاقة معقولة التكلفة ذات انبعاثات صفرية. وقد دخل مركز "نيت زيرو تكنولوجي" في شراكة مع شركة أدنوك، وشركات أخرى في تحدي تكنولوجيا إزالة الكربون، الذي يمثل مسابقة تم إطلاقها في مايو من هذا العام لمبتكري تكنولوجيا تحويل الطاقة في جميع أنحاء العالم. وستتاح للمتسابقين العشرة النهائيين فرصة الفوز بما يصل إلى مليون دولار أمريكي (3,670,000 درهم إماراتي) على شكل فرص ابتكارات تجريبية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أحدث مرافق البحث والابتكار في أبوظبي. وبهذه المناسبة، تحدثت جيليان كينج، مدير تطوير الأعمال لدى في مركز "نيت زيرو تكنولوجي": "بفضل تاريخها الغني بالابتكار والريادة، تتمتع اسكتلندا بوضع مميز لقيادة الطريق في مجال تكنولوجيا التخلّص من انبعاثات الكربون على الصعيد العالمي. ونفخر في مركز نيت زيرو تكنولوجي بدعم المطورين ورواد الأعمال الطموحين، إلى جانب تمكين حلول التحوّل سريعة التتبّع التي تساعد قطاع الطاقة على إزالة الكربون بوتيرة سريعة". وإلى جانب حضوره في جناح المعرض الذي يوفر منصة للشركات الاسكتلندية المبتكرة، سيعقد فريق المنظمة الاسكتلندية للتنمية الدولية محادثات مع كبار الشخصيات المؤثرة في أديبك لمناقشة الفرص المستقبلية للشركات الاسكتلندية في المنطقة. #بياناتشركات

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