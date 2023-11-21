بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية بين موظفيها

الشارقة، نظمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بطولة البادل لموظفيها في نسختها الأولى، بمشاركة أكثر من 40 موظف وموظفة، وذلك في نادي الشارقة للغولف والرماية، إيماناً منها بأهمية توفير بيئة صحية تنعكس إيجاباً على موظفيها وترفع من معدلات السعادة والإيجابية وتعزز روح العمل الجماعي بينهم.

وقال سعادة سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول:" يأتي تنظيمنا لبطولة البادل لموظفي الشركة، انطلاقا من حرص الشركة على إيجاد بيئة تحفيزية تنمي مهارات الموظفين وتطوير قدراتهم الجسدية والذهنية، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة هواياتهم، حيث تحرص الشركة على تطوير وتمكين الموارد البشرية وتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز الذي يسهم في الارتقاء بالأداء العام، ورفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين، ويحقق السعادة لموظفيها من خلال خلق بيئة عمل إيجابية".

وفي ختام البطولة، التي شهدت حضوراً لافتاً من موظفي الشارقة لإدارة الأصول، سعياً من الجميع إلى المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها الشركة، تم تكريم جميع المشاركين في البطولة.

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نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.