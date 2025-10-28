الشارقة: عقدت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اجتماعًا تنسيقيًا مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات في إطار تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات البحث العلمي والدراسات التطبيقية، وبحث آفاق الشراكات المستقبلية التي تدعم توجهات الإمارة في تطوير اقتصاد المعرفة وتطبيقاته العملية في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وترأس الاجتماع عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول، بحضور كل من خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة، ووفد من باحثي الإمارات ممثل في كلًا الدكتور فواز حبّال، الأمين العام، والدكتور يوسف العلي، والأستاذ علي مكي، أعضاء مجلس أمناء المركز، إلى جانب عدد من موظفي وخبراء الشارقة لإدارة الأصول من قطاع الاستثمار والبحوث.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تفعيل الشراكات البحثية التطبيقية في مجالات الاقتصاد والاستثمار المستدام، وتعزيز نقل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية الشارقة لبناء نموذج تنموي متكامل قائم على العلم والابتكار، كما تم بحث المبادرات المشتركة التي من شأنها دعم اتخاذ القرار الاستثماري وتطوير بيئة الأعمال واستشراف الفرص المستقبلية.

وأكد عمر الملا، أن الشراكات البحثية تُعد ركيزة محورية في تطوير منظومة الاستثمار في الإمارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز باحثي الإمارات يأتي ضمن توجهات الشارقة لإدارة الأصول الرامية إلى بناء شراكات قائمة على البحث والابتكار لدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتعزيز كفاءة المشاريع التطويرية، وبما يسهم في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي بما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية ومشاريع استثمارية مستدامة، وأضاف أن الابتكار القائم على البحث العلمي هو الأساس لتحقيق التميز التنافسي وتعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد للاستثمار المستدام على مستوى المنطقة.

ومن جانبه، أشار الدكتور فواز حبّال إلى أهمية البحث العلمي باعتباره أداةً محورية لدعم صنّاع القرار في القطاع الاقتصادي، وتعزيز مسار الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات. و أنه يسهم في تقديم حلول علمية وعملية تدعم الاستثمار والتنمية المستدامة في إمارة الشارقة. وأشار الدكتور يوسف العلي إلى أن الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الحديثة هو محرك رئيسي للنمو، داعيًا إلى توسيع الشراكات التطبيقية بين المؤسسات الأكاديمية والاستثمارية لتعزيز الابتكار واتخاذ القرار المبني على المعرفة.

واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين على استمرار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ مبادرات رائدة سيتم إطلاقها في المرحلة المقبلة، ضمن إطار التعاون المشترك لتعزيز التكامل بين المعرفة والاستثمار.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة الشارقة لإدارة الأصول هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة، وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

نبذة تعريفية عن مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات:

تأسس مركز باحثى الإمارات للبحوث والدراسات عام 2019 ليشكّل أول مُمكّن علمى للبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويُعد المركز أول جهة متخصصة في الدولة تعنى بالفهرسة، والنشر وتعزيز الأبحاث والملخصات والدراسات العلمية في مختلف المجالات. ويعمل المركز تحت التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، مساهما في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات المئوية 2071، التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة متنوع ومستدام، تقوده الكفاءات الإماراتية المتميزة.

