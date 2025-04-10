الشارقة: كرّمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، أساتذة في المجال الاقتصادي في الجامعة الأمريكية بالشارقة (AUS)، تقديرًا لتعاونهم في تنفيذ مشروع بحثي يتناول مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.

وجاء هذا التكريم بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشركة، وعمر الملا، الرئيس التنفيذي أصول للاستثمار، والدكتور محمد أرزقي، أستاذ في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالشارقة، والدكتور جاي الصقلي، أستاذ في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وفاطمة الحمادي، مدير- بحوث الاستثمار.

وقال عمر الملا، الرئيس التنفيذي أصول للاستثمار: " نفتخر بهذا التعاون المثمر مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي أثمر عن دراسة بحثية نوعية تبرز الدور الاستراتيجي لشركة الشارقة لإدارة الأصول في دعم الناتج المحلي للإمارة، مؤكداً حرص الشركة على دعم هذا النوع من الأبحاث الاكاديمية، إيمانا منها بأهمية البيانات الدقيقة لفهم تأثير الأعمال الاستثمارية ودعم الاقتصاد المحلي، واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية، وتسليط الضوء على مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، بما يبرز دورها في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز ثقة المستثمرين ويساعد في تحسين الأداء وتحديد فرص النمو والتحسن".

وأشار الملا، إلى أهمية تعظيم دور البحث العلمي والاستثمار في مخرجاته، باعتباره ركيزة أساسية في دعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية يعزز من قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس علمية دقيقة.

وأكد الملا، التزام الشارقة لإدارة الأصول، بدعم المعرفة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات العلمية في خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

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