ضمن وفد دولة الإمارات

شاركت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انعقد مؤخرا في نسخته الخامسة والعشرين، وذلك ضمن وفد دولة الإمارات المشارك بالمنتدى الذي حضره أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم، لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وشارك في المنتدى راشد بورحيمه مدير إدارة - قطاع المشاريع الجديدة في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذي التقى بعدد من الوفود المشاركة في المنتدى وبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بينهم، وامكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة في المستقبل بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة على المستوى العالمي.

وقال عمر الملا، الرئيس التنفيذي –قطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول: تعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة لاستعراض دور شركة الشارقة لإدارة الأصول أمام الوفود المشاركة ودورها في تولي مسؤولية الاستثمارات الحكومية في إمارة الشارقة، وإدارة الأصول، والتطوير العقاري، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺸﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ الأوﻟﻰ للإمارة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ.

وأكد الملا، أن الموقع الاستراتيجي الحيوي لإمارة الشارقة و الفرص الاستثمارية التي توفرها لرجال الأعمال من مختلف دول العالم، في ظل اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي وتوفيرها

خدمات لوجستية متقدمة وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة يعزز مكانتها ودورها التنافسي كمركز اقتصادي في المنطقة.

ومن جهته قال راشد بورحيمه: تأتي مشاركة الشارقة لإدارة الأصول بصفتها الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة لفتح آفاق أوسع أمام تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وروسيا في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على حرص الشركة على المساهمة بدور فاعل في تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، ومواصلة بناء أفضل العلاقات مع مجتمعات الأعمال المختلفة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات

الأجنبية الحيوية إلى الإمارة، وفتح أسواق جديدة وواعدة.

ويذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لجكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ويعد "منتدى سان بطرسبرغ " حدثا دوليا بارزا ينعقد بشكل سنوي منذ عام 1997 برعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويناقش القضايا الاقتصادية العالمية وتأثيرها في الأسواق، إضافة إلى دعم التواصل والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويشهد حضور رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم، إلى جانب رجال أعمال ومديرين من كبرى الشركات الروسية والعالمية.

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