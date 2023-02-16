الشارقة، الامارات العربية المتحدة: ناقشت شركة الشارقة القابضة في اجتماع مجلس الإدارة، مجموعة من البنود، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع إقرار محضر الاجتماع السابق، ومناقشة توصيات لجنة الشؤون المالية والإدارية، ومستجدات أسواق متاجر، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مجمع الزاهية الرئيسي، والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون المرسوم الاتحادي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١، والتوصية للجمعية العمومية باعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال.

حضر الاجتماع سعادة كل من وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، وعلي عبد المجيد العبدالله – نائب الرئيس، أحمد إبراهيم الشامي – عضو المجلس، سعيد سلطان بالجيو السويدي – عضو المجلس، وليد الهاشمي - الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة.

وقال سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، نعتز بما حققناه في مسيرة الشركة من إنجازات ونجاحات لافتة ومهمة، في مختلف المشاريع التي عملنا عليها، وهي بكل وضوح جاءت وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة المفضلة للإقامة والسياحة والعمل، وضمان تماشيها مع أعلى معايير الجودة.

وأعرب الصايغ عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة والفرق العاملة في المشاريع التابعة للشركة كافة، وموظفي الوحدات التابعة للشركات على هذه الإنجازات، مؤكداً بأن الشارقة القابضة تتطلع دائماً إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة.

ومن جانبه، قال سعادة وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشارقة القابضة، نحن سعداء بما حققناه من نتائج إيجابية وحيوية تؤكد على ان الشركة تمضي قدماً في مسارها الصحيح وفقاً للخطة والأجندة، خصوصاً في ظل رضا تام من المتعاملين، وبما تحقق من قيمة مضافة للمجتمع من خلال مشاريعنا النوعية المليئة بالترفيه والخدمات النوعية، في الزاهية ومتاجر.

لافتاً إلى أن الافتتاح الرسمي للزاهية مول شكل إضافة نوعية كبيرة لمشروع الزاهية السكني، وأصبح محطة وملتقى مهم للعيش برفاهية وازدهار، فهو مشروع نوعي لحياة نوعية تلقى إقبالاً حيوياً لافتاً.

إلى ذلك، الشارقة القابضة ثمرة شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" وشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، تأسست في العام 2008 كشركة تطوير عقاري تركّز على المشاريع المجتمعية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، والارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة عن طريق تطوير مجتمعات توفر لهم نوعية الحياة عالية الجودة والقيمة المتميزة لاستثماراتهم.

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