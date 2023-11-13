الشارقة، زار وفد من شركة الشارقة القابضة، التي تمثل شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" و"الشارقة لإدارة الأصول"، جمهورية مصر العربية للاطلاع على أفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة في الأسواق التابعة لمجموعة الفطيم في القاهرة.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على احتياجات السوق المحلي والنمط التسويقي الرائج في المنطقة، ونوعية الإدارات العاملة وطريقة عملها، واطلعوا على ملامح تطورات السوق لتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة.

وقال سعادة وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة: "نسعى من خلال هذه الزيارات إلى الاطلاع على تجارب شركائنا والتعرف على مستجدات السوق والتوقعات المستقبلية للنمو بما يتماشى مع التغيرات المستمرة، واختلاف نوعية المستهلكين واحتياجاتهم". مؤكدا أن هذه الجولات تسهم في تبادل الخبرات واكتساب المزيد من الممارسات والتقنيات الناجعة التي تساعدنا في جذب المزيد من المستهلكين وفهم النهج الاستهلاكي الذي يختلف من دولة إلى أخرى.

وأضاف الهاشمي، تتمتع سلسلة محلات التجزئة لشركة الشارقة القابضة في الإمارة، المعروفة بإسم (متاجر) بمواصفات عالمية وتخضع لمراقبة مستمرة من الإدارة العليا على مدار الوقت، لضمان الاستمرار في تقديم تجربة تسويقية مميزة وسلسة تلبي جميع احتياجات أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات المطبقة في مجال البيع والتسليم وخدمات سعادة العملاء.

وتعد مجموعة الفطيم وجهة تسوق رائدة في مصر بامتلاكها "مول مصر" في مدينة 6 أكتوبر بمساحة تأجيرية تصل إلى 165 ألف متر مربع، تضم عدداً من أكبر العلامات التجارية المحلية والعالمية ومطاعم فاخرة، ومتاجر أزياء وأدوات رياضية وإكسسوارات وأجهزة إلكترونية ومركز ترفيهي عائلي "ماجيك بلانيت" بالإضافة إلى مشاريع أخرى ضمن سلسلة "سيتي سنتر"، والتي تعتبر من أهم وجهات التسوق في القاهرة، حيث تستقبل أكثر من 10.5 مليون متسوق وزائر سنويًا.

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