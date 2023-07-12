تنحى السيد/ محمد أميري من منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان لينضم إلى مجلس إدارة المصرف في مارس 2024، وسيتقلد حالياً منصب مستشار مجلس الإدارة إلى حين انضمامه رسمياً إلى المجلس. وتؤكد خطوته هذه على مواصلة التزامه تجاه مصرف عجمان ومتابعة مسيرة النجاح.

وأشاد سمو الشيخ/ عمار بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان بالسيد أميري قائلاً : " نود أن نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا للسيد محمد أميري ونثمن أداءه المتميز وقيادته الملهمة وإسهاماته القيمة على مر السنوات التي تولى فيها منصب الرئيس التنفيذي. بفضل قيادته وإصراره على التميز، نجح مصرف عجمان في تحقيق النمو والنجاح المنشود. إننا واثقون من أن مساهماته المثمرة ستستمر قدماً ونتطلع إلى نيل المزيد منها مع انتقاله إلى منصبه الجديد.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث . يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقة وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني http://www.ajmanbank.ae

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هينا بخيت

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