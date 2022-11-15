

شرم الشيخ، مصر: على هامش مؤتمر المناخ: السويدي إليكتريك (المدرجة في البورصة المصرية: SWDY.CA) (يشار إليها فيما بعد "السويدي")، الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع رينيو باور الخاصة المحدودة، إحدى شركات رينيو باور العالمية (يشار إليها فيما بعد بـ "رينيو باور" أو "الشركة") (المدرجة في ناسداك: RNW, RNWWW) الشركة الهندية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة،(يشار إليهما فيما بعد بـ "الشركاء")، وقعتا اليوم الاتفاقية الإطارية مع الحكومة لتطوير، وتمويل، وبناء، وتشغيل، وصيانة مشروع هيدروجين أخضر مع المرافق الإضافية ذات الصلة("المشروع"). تم إبرام الاتفاقية الإطارية مع صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية الأساسية التابع لصندوق مصر السيادي ("TSFE")، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ("NREA")، والشركة المصرية لنقل الكهرباء ("EETC")، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ("SCZone"). يأتي المشروع تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للهيدروجين الأخضر الصادرة خلال COP27.

شهد مراسم التوقيع، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أيمن سليمان المديرً التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والأستاذ عمر فودة رئيس قطاع الاستثمار للسويدي إليكتريك. وأعلن الشركاء أن التعاون يشمل تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة منشأة الهيدروجين الأخضر التي تهدف إلى إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا التي يتم تنفيذها على مراحل متعددة.

من المقرر تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، حيثما تأتي المرحلة الأولية بطاقة مستهدفة 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سنويًا، فيما تستهدف المرحلة التالية إنتاج 200 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يرفع إجمالي طاقة إنتاج الهيدروجين الأخضر للمشروع إلى 220 ألف طن سنويًا.

بموجب الاتفاقية الإطارية، سيشرع "الشركاء" في إجراء مزيد من الدراسات للمشروع والموقع في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) في غضون 12 – 16 شهرًا المقبلة. وعليه، فمن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولية من المشروع عام 2026. كما أنه من المتوقع مناقشة اتفاقيات حق الانتفاع للمشروع في المستقبل، وذلك بناءً على الأرض التي سيتم تخصيصها "للشركاء" بغرض إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيله.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، على أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر قائلًا: "يمهد الهيدروجين الأخضر الطريق نحو الوصول إلى الحياد الكربوني، لذا نأخذ على عاتقنا مهمة زيادة نسبة الاستثمار في هذه الصناعة، كما أن الشراكة مع إحدى أكبر الشركات الرائدة في الطاقة المتجددة تضاعف وتنوع من محفظة أعمال الشركة بما يعود بالإيجاب على كافة القطاعات، وذلك بما يتماشى مع استراتيجينا لتوفير حلول متكاملة ومستدامة لتطوير المجتمعات. كما أننا نساهم في عملية توطين الصناعات المغذية والمكملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمهد الطريق نحو صفر انبعاثات. الأمر الذي يعد جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة طويلة الأمد التي تتبناها السويدي إليكتريك، وذلك دعمًا للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050."

في هذا السياق، قال سومانت سينها، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينيو باور: "فخورون بالشراكة مع مصر، وذلك لما تظهره من جهود في مواجهة التهديد الوجودي لتغير المناخ. إذ يعتبر الهيدروجين الأخضر أمرًا حاسمًا في رحلة الحياد الكربوني. فيما تجسد هذه الاتفاقية حرصنا في رينيو باور، والتي أصبحت شريكًا للحكومة المصرية، على الاضطلاع بدورنا الريادي والقيادي في هذا القطاع الناشئ. إذ تعد مهمة التنمية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أمرًا بالغ الأهمية، ونحن حريصون على المشاركة في هذه التنمية."

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نبذة عن السويدي إليكتريك:

شركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك (EGX: SWDY.CA) هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البنية التحتية المتكاملة وتركز على تنفيذ المشاريع الجاهزة وإنجازها في زمن قياسي. لأكثر من 80 عامًا، حرصت السويدي إلـيـكـتـريـك على تقديم الحلول المستدامة التي توفر الفرص وتدعم المجتمعات وتقوي الاقتصادات. تعمل الشركة في خمس قطاعات أعمال هامة، تشمل الأسلاك والكابلات، والاكسسوارات والمنتجات الكهربائية، والهندسة والإنشاءات والحلول الرقمية واستثمارات البنية التحتية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ويبلغ عدد موظفيها 17 ألف موظف ولها 48 مكتبًا دوليًا و31 منشأة صناعية، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها لأكثر من 110 دولة حول العالم.

حققت شركة السويدي إليكتريك، التي يقع مقرها الرئيسي في مصر، إيرادات بلغت 60.5 مليار جنيه مصري وصافي دخل 3.5 مليار جنيه في ديسمبر 2021.

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www.elsewedyelectric.com

نبذة عن رينيو باور:

تعد شركة رينيو إحدى أكبر أكبر شركات الطاقة من مصادر متجددة المستقلة في الهند والعالم. تتنوع خدمات الشركة بين تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق المرافق ومشروعات الطاقة المائية ومشروعات الطاقة الشمسية الموزعة. وفي 18 أغسطس 2022، وصل إجمالي محفظة الشركة حوالي 13.2 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك المشروعات المكلفة والملتزمة بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.renewpower.in، ومتابعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي لينكدإن وفيسبوك وتويتر وإنستجرام.