القاهرة: أعلنت السويدي إليكتريك – الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية، توقيع اتفاقية مع شركة وولونج إليكتريك -إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع المحركات الكهربائية، تهدف إلى تجارة المحركات الكهربائية وإنشاء مركز صيانة بمستوى عالمي وبحث إستراتيجية توطين صناعة المحركات بمصر.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل السويدي إليكتريك بالتعاون مع شركة ولونج إليكتريك على توفير محركات كهربائية بأعلى جودة للسوق المصري تلبي معايير IEC و NEMA لتُستخدم في العديد من الصناعات بداية من محركات الأجهزة المنزلية، والسيارات الكهربائية، وحتى محركات الجهد المتوسط المستخدمة في الصناعات الثقيلة.

وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة السويدي إليكتريك بحضور المهندس عبد الرحمن السويدي رئيس قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي للسويدي إليكتريك والسيد ماركو فيكمان الرئيس التنفيذي لشركة وولونج في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرح المهندس عبد الرحمن السويدي، "أن التعاون مع شركة عالمية مثل وولونج إليكتريك يهدف إلى توفير محركات كهربائية ذات كفاءة عالية تتوافق مع المعايير الدولية وتشجيع التصدير وتعزيز القدرة على المنافسة العالمية."

وأضاف "أن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة مهمة نحو التزامنا بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية. لدينا حاليًا 10 مصانع عبر أفريقيا وآسيا تشمل مصر والجزائر وإندونيسيا ونيجيريا وزامبيا وباكستان وتنزانيا، تنتج مجموعة كاملة من المحولات و"باص واي" للتوزيع الكهربائي."

ومن جانبه قال السيد ماركو فيكمان الرئيس التنفيذي لشركة وولونج في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية ونتطلع للعمل مع السويدي إليكتريك في هذا المشروع الذي يمثل انطلاقة مهمة لأنشطتنا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى تجاربنا الناجحة في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا".

وأضاف "بأن التعاون مع السويدي إليكتريك يأتي في إطار التزامنا بتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة لعملائنا على مستوى العالم والعمل الجاد باستمرار من أجل الازدهار الاقتصادي والتقدم المجتمعي."

ووفقًا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين ستنشئ السويدي إليكتريك واحدًا من أكبر مراكز الصيانة في المنطقة، والذي سوف يحتوي علة أوناش حتى 50 طن، بالإضافة الى أحدث التقنيات لإعادة تأهيل المحركات، كذلك عزل ملفات الجهد المتوسط حتى 15 كيلو فولت، وكذلك القدرة على إعادة اعمال إتزان العضو الدوار حتى 20 طن وطول 6 أمتر بالإضافة إلى وجود وحدة إختبارات للمحركات حتى قدرة 10 ميجاوات وجهد 15 كيلو فولت.

وتتنوع محفظة السويدي والتي تشمل الآن محركات الجهد المنخفض حتى 690 فولت والتي تستخدم في الصناعات الخفيفة ومحطات توزيع المياة، إلى محركات الجهد المتوسط حتى 15 كيلو فولت التي تستخدم في الصانعات الثقيلة وتوليد الكهرباء ومحطات رفع المياه العملاقة. وسوف تكون المحركات المقدمة بمختلف العلامات التجارية التابعة لشركة ولونج العالمية (إيه تي بي، وبرووك كرومبتون، وشورش ، ولورينس سكوت).

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