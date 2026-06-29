• إطلاق مجموعة جديدة من مولدات الكهرباء في السوق المصرية.

• قدرات المولدات تتراوح بين 9 و2750 كيلوفولت أمبير.

• توفر خيارات التشغيل الأساسي (Prime) والتشغيل الاحتياطي (Standby).

• حاويات عازلة للصوت بمستويات عزل مختلفة وفق المعايير العالمية.

• كبائن وحاويات مخصصة للحماية من العوامل الجوية المختلفة.

القاهرة : أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة إقليمياً في حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية، عن إطلاق مجموعتها الجديدة من مولدات الكهرباء في السوق المصرية، في خطوة تعزز نطاق حلول الطاقة التي تقدمها الشركة وترسخ مكانتها في سوق توليد الطاقة، بما يدعم احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية ومشروعات البنية التحتية.

وتواصل الشركة من خلال هذه المجموعة تمكين مختلف القطاعات عبر توفير حلول متطورة لتوليد الطاقة تجمع بين التكنولوجيا العالمية والخبرة المحلية، بما يلبي احتياجات العملاء من مصادر طاقة تتمتع بالكفاءة والمرونة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات والاستخدامات.

وتضم المجموعة الجديدة مولدات بقدرات تتراوح بين 9 كيلوفولت أمبير و2750 كيلوفولت أمبير، بما يلبي احتياجات قطاعات متنوعة، كما تتوفر بخيارات التشغيل الأساسي (Prime) والتشغيل الاحتياطي (Standby)، لتوفير حلول مرنة تتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة.

وتعتمد المولدات على محركات معتمدة عالميًا، كما توفر الشركة حلولًا متكاملة لتصميم وتصنيع حاويات المولدات الكهربائية العازلة للصوت بمختلف مستويات العزل، وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، بما يضمن الأداء الأمثل والحد من مستويات الضوضاء. وتشمل هذه الحلول أيضًا كبائن وحاويات مخصصة للحماية من مختلف العوامل الجوية، بما يسهم في تعزيز سلامة الوحدات التشغيلية وإطالة عمرها الافتراضي، مع إمكانية تخصيصها بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات كل مشروع.

كما توفر السويدي إليكتريك منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع تشمل الدعم الفني، وخدمات الصيانة، وتوافر قطع الغيار، إلى جانب عقود خدمة مرنة مصممة وفق احتياجات العملاء، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المعدات واستدامة أدائها على المدى الطويل.

وصرح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: "يشهد الطلب على حلول الطاقة نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتوسع الصناعي والعمراني الذي تشهده الأسواق، وهو ما يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات القادرة على تقديم حلول تتمتع بالكفاءة والمرونة. ويأتي إطلاق هذه المجموعة في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق حلول الطاقة التي نقدمها وتعزيز حضورنا في سوق توليد الطاقة، بما يدعم احتياجات القطاعات الإنتاجية والتنموية المختلفة."

وأضاف: "نواصل الاستثمار في الحلول التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، انطلاقاً من إيماننا بأن الطاقة تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية. ومن خلال هذه الخطوة، نؤكد التزامنا بتقديم حلول عملية وموثوقة تدعم خطط عملائنا للنمو والتوسع وتعزز مكانة السويدي إليكتريك كشريك موثوق للقطاعات الحيوية."

وقالت سلمى هاني محمود، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي لحلول المباني: "حرصنا عند تطوير هذه المجموعة على توفير نطاق واسع من القدرات وخيارات التشغيل بما يتيح للعملاء اختيار الحلول الأنسب لاحتياجاتهم، سواء للمشروعات الصناعية أو التجارية أو مشروعات البنية التحتية، مع الاعتماد على تقنيات عالمية تضمن مستويات عالية من الأداء والكفاءة."

وأضافت: "وتعكس هذه المجموعة فهمنا للاحتياجات المتنوعة للقطاعات المختلفة، حيث تجمع بين المرونة التشغيلية والتصميمات القابلة للتخصيص بما يمكن العملاء من الاستفادة من حلول تتوافق مع متطلبات مشروعاتهم وظروف التشغيل المختلفة، وتدعم أهدافهم التشغيلية على المدى الطويل."

جدير بالذكر أن السويدي إليكتريك، بخبرة تمتد لأكثر من 80 عاماً، توفر مولدات طاقة للاستخدام الاحتياطي والتشغيل المستمر، صممت للعمل بكفاءة واعتمادية عالية حتى في أكثر البيئات التشغيلية تحدياً، بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية ومشروعات البنية التحتية.

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