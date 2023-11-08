حصلت السعودي الألماني الصحية، إحدى مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الموافقة لتأسيس فرع "سيغما" العالمية التمريضية في المملكة العربية السعودية، ليكون أول فرع رعاية صحية متعدد المواقع خارج الولايات المتحدة. وجاء الإعلان بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة "سيغما" بالإجماع على تأسيس الفرع. ويمثل الفرع خطوةً نوعية في مسيرة المجموعة المتميزة في تمكين القوى العاملة وتعزيز التميُّز في مجال التمريض، حيث يضم فرع "سيغما" أكثر من 100,000 عضو نشط و600 فرع.

وتماشياً مع استراتيجية التحول الوطني لتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، تلتزم السعودي الألماني الصحية بدعم وتمكين مجال التمريض. وسيعمل فرع "سيغما" على توفير فرص استثنائية لتطوير مهنة التمريض، وتقديم التدريب والتعليم للمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تطوير إمكانات الممرضين السريريين وطلبة التمريض من خلال توفير مجموعة واسعة من أنشطة التطوير المهني، بما في ذلك الدورات وورش العمل والمؤتمرات.

وسيقدم فرع "سيغما" أيضاً الدعم لاستراتيجيات القيادة التحوليَّة في التمريض لدى المجموعة، والتي تعكس حرصها على تعزيز دور الممرضين في الحوكمة المشتركة وصنع القرار. وسيساعد الفرع في تنمية وتمكين كوادر التمريض من خلال برامج التطوير القيادي، وفرص التوجيه والتواصل مع أكبر مجتمعات التمريض حول العالم.

وتحظى "سيغما" بسمعة مرموقة بفضل التزامها بتعزيز البحوث في مجال التمريض والممارسات القائمة على الأدلة. وسيركز الفرع على تشجيع المبادرات البحثية لدى كوادر وطلبة التمريض، ونقل المعرفة الكفيلة بتعزيز رعاية المرضى، وتحسين النتائج السريرية، ودفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية في المنطقة. وستنعكس البحوث والمشاريع المبتكرة إيجابياً على قطاع التمريض والأداء العام للمجموعة.

وقال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية: "ننظر بثقة حيال افتتاح الفرع المحلي لجمعية "سيغما" في المملكة العربية السعودية، ونؤمن بأن هذه الخطوة ستؤثر بشكلٍ ملموس على مجتمع التمريض وتقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة. كما يسهم تأسيس الفرع في تعزيز مكانة السعودي الألماني الصحية كمجموعةٍ رائدة ضمن قطاع الرعاية الصحية الخاص، وفي تطوير ودعم مهنة التمريض في المملكة."

وبالإضافة إلى دوره في مجالي التعليم والتطوير المهني، فإن فرع "سيغما" لدى السعودي الألماني الصحية سيشارك بفاعلية في مبادرات الخدمة المجتمعية، تجسيداً لالتزام المجموعة بدعم المجتمع. وتشمل هذه المشاركات أعمال التطوع في المعارض الصحية المحلية، وتقديم الموارد التعليمية للفئات الاجتماعية كافة، وتوفير الدعم للمنظمات الخيرية التي تركز على الرعاية الصحية.

وقالت إيمان القوتلي، الرئيس التنفيذي للتمريض لدى السعودي الألماني الصحية: "ندعم تأسيس فرع "سيغما"، ونؤمن بأن الفرع سيكون له تأثير إيجابي بالغ على ممارسة مهنة التمريض وقطاع الرعاية الصحية عموماً. ونلتزم في السعودي الألماني الصحية بالمشاركة في النشاطات المستقبلية للفرع، وسنعمل على تخصيص الموارد وتوفير الدعم لتجاوز التحديات وتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه الخطوة التي تشكل محطةً هامة في مسيرتنا."

وسيبدأ فرع "سيغما" المحلي في السعودي الألماني الصحية نشاطاته من خلال احتفالية يشارك فيها الأعضاء المؤسسون، وتتخللها سلسلةٌ من أنشطة التعليم والتطوير المهني. وستشكل هذه الأنشطة منصة لكوادر قطاع التمريض لمشاركة الأفكار فيما بينهم، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات، والمشاركة في المشاريع البحثية التعاونية بهدف تعزيز رعاية المرضى، تجسيداً لرسالة السعودي الألماني الصحية المؤسسية "نرعاكم كأهالينا".

#بياناتشركات

- انتهى -