دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ميدوفيت البريطانية، وهي شركة تطوير أجهزة طبية ديناميكية، اليوم عن اتفاقية مع شركة أكسيا للرعاية الصحية لتوزيع مجموعة منتجات SAFIRA (حقن SAFer للتخدير الإقليمي) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ويعد نظام SAFIRA للتخدير كنظام ثوري للأجهزة الطبية من الدرجة الثانية يقوم بتحويل التخدير الموضعي في جميع أنحاء العالم من خلال جعله إجراءً لشخص واحد ودمج نظام أمان مدمج للحد تلقائيًا من ضغط الحقن.

سوف يصبح نظام SAFIRA للتخدير متاحاً بعد الموافقات التنظيمية من خلال شركة أكسيا للرعاية الصحية في هذه الأسواق الرئيسية الثلاثة في الشرق الأوسط.

تم تطوير النظام الحائز على جائزة بالتعاون مع أطباء من الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة، ويضع التحكم الكامل في الحقن في يد طبيب التخدير، مما يحرر المساعد المطلوب سابقًا للقيام بمهام أخرى، كما يساعد النظام أيضًا على تحسين سلامة المرضى من خلال تقليل مخاطر تلف الأعصاب لأنه يحد تلقائيًا من ضغط الحقن إلى أقل من 20 رطل / بوصة مربعة.

وبهذه المناسبة قال كريس روجرز، مدير المبيعات والتسويق لدى شركة ميدوفيت: "يسعدنا العمل والتعاون مع أكسيا للرعاية الصحية حيث نعمل الآن على إطلاق نظام SAFIRA للتخدير الإقليمي في هذه الأسواق الرئيسية، إذ ستسمح هذه الاتفاقية للمرضى والأطباء في كل من المرافق الحكومية والخاصة بالاستفادة من القيمة التي يجلبها نظام SAFIRA للتخدير الإقليمي الأكثر أمانًا".

بدوره علق أحمد سلام، العضو المنتدب لشركة أكسيا للرعاية الصحية: “يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع ميدوفيت لتوزيع نظام SAFIRA للتخدير في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

والبحرين قائلاً: "هناك حاجة حقيقية لنظام مثل هذا، ليس فقط للمساعدة في تحسين سلامة المرضى، ولكن أيضًا ليكون له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها التخدير الموضعي من قبل أطباء التخدير".

تم استعراض نظام SAFIRA للتخدير خلال النسخة الحضورية لمعرض الصحة العربي 2022 (آراب هيلث) من قبل أحد مخترعيه، الدكتور عماد فوزي، استشاري التخدير في مدينة الشيخ خليفة الطبية الرائدة في أبو ظبي.

من جهته علق الدكتور فوزي قائلاً: "سررت كثيراً بأن هذا النظام الطبي الرائد المطور في المملكة المتحدة سيكون متاحًا قريبًا للاستخدام في المزيد من دول الشرق الأوسط، حيث تم استخدام النظام بالفعل من قبل الأطباء في جميع أنحاء العالم وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية، ونتوقع طلبًا كبيرًا عليها من الأطباء في الشرق الأوسط لما لها من تأثير كبير على سلامة المرضى".

إن نظام SAFIRA للتخدير لديه القدرة على إحداث تأثير كبير من خلال جعل الحقن أثناء التخدير الموضعي أكثر أمانًا، مما يقلل من مخاطر إصابة الأعصاب من الحقن عند ضغوط عالية، وقد فاز بجائزة HSJ "كأفضل ابتكارات سلامة المرضى للعام" في المملكة المتحدة في عام 2021.

وقد أوصت آخر البيانات، بما في ذلك بيان مشترك من قبل الجمعية الأمريكية للتخدير الإقليمي وعلاج الألم (ASRA) والجمعية الأوروبية للتخدير الإقليمي وعلاج الألم (ESRA) بأخذ التخدير الإقليمي في عين الاعتبار عند التخطيط لإجراء عملية جراحية لمريض مصاب بفيروس كوفيد-19 أو مشتبه بإصابته لأنه يحافظ على وظيفة الجهاز التنفسي ويتجنب الهباء الجوي وإمكانية انتقال فيروس كوفيد-19 مقارنة بالتخدير العام.

إن نظام SAFIRA للتخدير لديه القدرة على إحداث تأثير كبير بالتزامن مع ازدياد الطلب على مثل هذه الإجراءات في بلدان الشرق الأوسط.

في المملكة العربية السعودية في عام 2020، كان هناك ما يقل عن 3500 طبيب تخدير ممارس، وأظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2012 أن 88٪ من أطباء التخدير في المملكة العربية السعودية كانوا يمارسون

التخدير الموضعي بشكل يومي، حيث ينمو سوق التخدير الإقليمي العالمي بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ حتى عام 2028.

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نبذة عن شركة ميدوفيت:

Medovate هي شركة أجهزة طبية مختصة بتطوير وتسويق التقنيات الطبية المبتكرة التي تم إنشاؤها داخل خدة الصحة الوطنية وخارجها.

تحدد Medovate وتعمل مع ابتكارات ميد تك ذات الإمكانات العالية، وتوفر الإدارة المتخصصة والموارد التقنية لتوجيه التقنيات الطبية من خلال التطوير والتجارب السريرية والموافقة التنظيمية وحتى التصنيع وحتى إطلاق السوق بنجاح.

تعمل Medovate على تسريع ابتكارات الأجهزة الطبية إلى السوق من أجل الاستفادة من رعاية المرضى وتقديم الرعاية الصحية. تمتلك الشركة محفظة غنية تتعلق بالتخصصات في التخدير وإدارة مجرى الهواء والرعاية الحرجة والجراحة.

توفر Medovate عوائد تجارية لمنظمات خمة الصحة الوطنية والمخترعين الذين ابتكروا التقنيات التي تساعد على دعم المزيد من ابتكارات خدمة الصحة الوطنية.

نبذة عن شركة أكسيا للرعاية الصحية:

AKSIA Health Care FZC هي شركة رعاية صحية إقليمية مقرها في الإمارات العربية المتحدة ومتخصصة في تسويق وترويج مبيعات منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة التي تعمل على تحسين صحة الإنسان ورفاهيته. تعمل الشركة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال موزعي رعاية صحية محليين راسخين في كل دولة. يقع المقر الرئيسي للشركة في الكويت ، وبدأت في توسيع أعمالها في عام 2017 لتشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تفخر AKSIA Health Care FZC بوجود فريق موهوب وذوي خبرة ملتزم بتقديم أعلى جودة من الخدمة لجميع عملائها.

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