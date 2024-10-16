الرياض - أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن توقيع مذكرة تفاهم مع “الهيئة الملكية لمحافظة العلا”، تهدف إلى تعزيز عمليات الشحن الجوي، والمساهمة في نمو وتطوير العلا كوجهة عالمية. تجمع بين سحر الطبيعة والعراقة التاريخية والثقافية وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على العديد من الخدمات المميزة كتبسيط عمليات الشحن الجوي ، وتحسين كفاءة النقل الجوي، وتبادل الرؤى الاستراتيجية، وتطوير حلول لوجستية مبتكرة تضمن دعم المشاريع والبنى التحتية في المنطقة

كما ستعمل "السعودية للشحن" بالتعاون مع "الهيئة الملكية لمحافظة العلا" على تقديم خدمات تلبي متطلبات السوق المتنامية والديناميكية في العلا. وتشمل هذه الخدمات، تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات والمبادرات الرئيسية من خلال عمليات الشحن والامداد، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية المعنية بالإضافة إلى إطلاق حملات تسويقية مشتركة للترويج للعلا كوجهة عالمية، وتطوير مقترحات تسعير تنافسية لخدمات الشحن الجوي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات لتبادل المعرفة والرؤى من أجل تعزيز التعاون ببن الطرفين

واوضح هاشم الشريف نائب الرئيس للاستراتيجية والتحول في "السعودية للشحن" أن هذه الاتفاقية تأني في ضوء توجه الشركة نحو تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات والهيئات لدعم جوانب متعددة كالسياحة والترفيه من خلال تسخير كافة القدرات اللوجستية حيث قال، يسرنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا إذ نهدف من خلال ذلك إلى المساهمة في تحسين الأداء التشغيلي لمطار العلا فيما يتعلق بخدمات الشحن، والعمل مع شركائنا لتعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم

ويعتبر هذا التعاون استثمارًا كبيرًا في مستقبل العلا كوجهة عالمية، حيث ستعزز خبرة "السعودية للشحن" في قطاع اللوجستيات والشحن الجوي في تقديم المساهمة الفاعلة في تحويل العلا إلى وجهة سياحية عالمية بارزة. كما تعكس هذه الشراكة التزام "السعودية للشحن" بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتهيئة البيئة المناسبة في المملكة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام،

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