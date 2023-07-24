وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن، اتفاقية استراتيجية مع شركة "جان دي ريجك"، للنقل والخدمات اللوجستية الرائدة في أوروبا حيث أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للسعودية للشحن في جدة وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الأخيرة على الاستفادة من اسطول الشاحنات المخصصة للنقل البري داخل القارة الأوروبية التابع لشركة "جان دي ريجك التي تأسست في عام 1971، وتعد من أكبر مزودي خدمات النقل والتوزيع وحلول إدارة سلاسل التوريد في أوروبا.. حيث تنطلق اعمالها من خلال خمس وحدات هي النقل الدولي، والتوزيع داخل دول اتحاد البنلوكس وتسليم البضائع إلى وجهاتها النهائية، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والشحن البري، والنقل متعدد الوسائط

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن تيدي زيبتز أن التعاون مع’جان دي ريجك يأتي ضمن سعي السعودية للشحن لتعزيز حضورها في القارة الأوروبية والاستفادة القصوى من عمليات الربط عبر خدمات النقل البري RFS التي يمكن الاعتماد عليها كثيرا كونها تعد خيارا جيدا يمكن من خلاله تحقيق التكامل المطلوب بين وسائط النقل. كما تنسجم خبرة ’ جان دو ريجك‘الواسعة وسجلها الحافل في قطاع الخدمات اللوجستية مع اهداف السعودية للشحن لنمو اعمالها وتطبيق برامج الاستدامة في القطاع اللوجستي والمزيد من الحلول المبتكرة والفعالة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للسوق الإقليمي والعالمي.

من جانبه، قال فرِد وستديجك، الرئيس التنفيذي لـــــــ"جان دي ريجك للخدمات اللوجستية" أن هذا التوقيع يمثل فرصة سانحة لكلا الجانبين. ولا شك أنه بالجمع بين نقاط القوة لدى كل من الشركتين، سنفتح آفاقاً جديدة للنمو وخدمة عملائنا بشكل أفضل. ونتطلع إلى شراكة مثمرة تعود بالنفع والفائدة على الطرفين، اليوم نوقع مع شريك موثوق يملك خبرة طويلة في مجال صناعة الشحن الجوي كما أن السعودية للشحن تنمو بشكل متسارع وتضع بصمتها في الأسواق العالمية بكفاءة عالية، لقد ضمت بنود الاتفاقية على كل ما يخدم تطلعاتنا معا

وتسعى السعودية للشحن إلى تعزيز خدماتها في ضوء رؤية المملكة 2030 والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي للقيام بعمليات الربط بين قارات العالم وتطبيق خطط التحول الرقمي ودعم الأسواق الناشئة وتعزيز ريادتها باعتبارها عضوا في تحالف سكاي تيم للشحن الذي يمثل 20 % من حركة الشحن الجوي وكذلك الاستفادة المباشرة من التغطية الدولية التي يقدمها التحالف وتتيح الربط بين أكثر من 900 وجهة في 175 دولة حول العالم.

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