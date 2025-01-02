الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق غلوبال فينتشرز الثالث (Global Ventures III)، المخصص للاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية، وتديره شركة غلوبال فينتشرز، ويزيد حجمه على 150 مليون دولار.

يستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات التقنية والقطاعات المعتمدة على التقنية في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع التركيز بشكل أساسي على مجالات تقنيات سلاسل الامداد، والتقنيات الزراعية، وحلول الحوسبة السحابية للشركات، والتقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة.

وصرح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في SVC بأن "استثمارنا في صندوق الاستمثار الجريء الذي تديره غلوبال فينتشرز هو جزء من برنامجنا للاستثمار في الصناديق، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم الصناديق التي تستثمر في الشركات الناشئة السعودية، وخاصة خلال مراحل نموها المبكرة".

ومن جانبها، صرحت نور سويد، المؤسس والشريك الإداري في غلوبال فينتشرز قائلة "نحن فخورون بشراكتنا العميقة والمستمرة مع SVC، ويؤكد الاستثمار على التزامنا العميق المستمر بتمكين وبناء منظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. ولا تزال الفرص في هذا السوق هائلة، مع استمرار تألق التقنيات الجديدة عبر المنصات التي يطلقها مؤسسون استثنائيون".

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عن غلوبال فينتشرز

غلوبال فينتشرز هي شركة اشتثمار جريء تركز على الاستثمار في الأسواق الناشئة وتدعم مؤسسين مدفوعين بمهمة بناء الشركات في مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. منذ عام 2018، استثمرت غلوبال فينتشرز في أكثر من 60 شركة في عشرة أسواق، وقصدت التركيز على القطاعات التي تؤثر إيجابيا على حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، مثل قطاعات تقنيات سلاسل التوريد، وإدارة الطاقة، والتقنيات المالية، والصحة الرقمية، وتقنيات التعليم، والتقنيات الزراعية. لمزيد المعلومات يرجى زيارة: www.global.vc/

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