جدة: أعلنت الخطوط السعودية عن إضافة محطة ميدان إلى شبكة رحلاتها المجدولة والمنتظمة لتصبح ثاني محطاتها في جمهورية إندونيسيا بعد العاصمة جاكرتا، حيث خصصت 4 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين بينها وكل من جدة والمدينة المنورة فيما سيكون بداية التشغيل اعتباراً من 31 أغسطس القادم، ويأتي ذلك في إطار خطواتها التوسعية لربط العالم بالمملكة ولخدمة العديد من شرائح الضيوف.

وكانت "السعودية" قد عقدت لقاءً مع مسؤولي مطار كوالانامو الدولي بمدينة ميدان لوضع الترتيبات الخاصة بالتشغيل بما في ذلك جاهزية منصات الخدمة وبهدف توفير أفضل الحلول المساهمة في انسيابية الحركة بالمطار وتسريع الإجراءات.

وتستهدف "السعودية" من إضافة المدينة المنورة كوجهة ثانية بالمملكة بعد جدة في التشغيل للوجهة الجديدة ميدان؛ إلى استثمار الطلب المتزايد لاسيما بعد توقيع اتفاقية مؤخراً مع شركة طيبة لتشغيل المطارات للتوسع في العمليات وزيادة نقل وخدمة المعتمرين والحجاج وزوّار المسجد النبوي الشريف والمواقع التاريخية الإسلامية.

وتحرص "السعودية" على زيادة حصتها السوقية من قطاع الحج والعمرة، حيث تعتبر جمهورية إندونيسيا من أكثر الأسواق الإسلامية طلباً للسفر، وإلى جانب ذلك فإن هذه المساعي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول العام 2030 بمشيئة الله.

ويتزامن زيادة وجهات "السعودية" مع ما يجري تنفيذه من أكبر برنامج لتحديث وتنمية الأسطول والذي يبلغ حالياً 144 طائرة فيما سيتم إضافة 103 طائرات جديدة خلال السنوات القليلة القادمة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي تستهدف تعزيز تجربة السفر وفق أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل الجوي.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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