بإجمالي 157 شقة سكنية

وبإطلالات ساحرة على خور ومرسى عجمان ونادي الزورا للجولف

شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية "بي إل سي"، والمطور العقاري الرئيسي الرائد لمدينة الزورا، تطلق "جايت واي" المشروع السكني الفاخر الذي يقع في منطقة "بورتو" الزورا، ويطل على مرسى المارينا بمدينة الزورا.

يجمع مشروع "جايت واي" بين التصميم العمراني العصري والطبيعة الساحرة ويتميز بقربه من محمية القرم الطبيعية، ونادي الزورا للجولف، وشاطئ خور عجمان. يوفر المشروع تجربة متكاملة واستثنائية تمزج بين الطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء المنسقة والمرافق وكافة الخدمات العصرية.

يقدم "جايت واي" 157 شقة سكنية، تتميز بمساحاتها الشاسعة التي تبدأ من 685 قدماً. وتتألف الشقق من استوديوهات وشقق من غرفة واحدة إلى ثلاثة غرف نوم بالإضافة الى شقق "دوبلكس" مصممة جميعها بأعلى المعايير العلامية لتوفير تجربة عيش عصرية تلبي مختلف متطلبات الأفراد والعائلات. كما تم تجهيز المبنى بأحدث المرافق الخدماتية، منها مركز لللياقة البدنية ومسبح عائلي وملعب، للاستمتاع بالرفاهية والراحة في قلب الطبيعة الخلابة.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: يسرنا أن نُعلن عن إطلاق (جايت واي – بورتو الزورا) كأحدث مشروع سكني على الواجهة المائية في محفظتنا السكنية المرموقة. والذي تم تصميمه بدقة وعناية عالية، ليقدم لسكانه الراحة والرفاهية التي يبحثون عنها ضمن أسلوب حياة معيشية راقية، وفي ظل توفير العديد من الخدمات والميزات النوعية التي تجعل من المشروع بيئة مثالية للسكن والاستثمار".

وأضاف: "يُقدم المشروع، فرصة مميزة للاعبي الجولف، والمستثمرين والعائلات اللذين يبحثون عن ملاذ للاسترخاء وتجديد النشاط في منطقة ذات مناظر خلابة، اذ تتميز مدينة الزورا بمجموعة رائعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك منتجع "ذا أوبيروي بيتش ريزورت - الزورا" الحائز على جوائز عالمية، ونادي الزورا للجولف من تصميم "نيكلوس" الشهير المكون من 18 حفرة، ومرسى مارينا 1، ومحمية الزورا الطبيعية الساحرة، حيث توفر هذه البيئة الاستثنائية فرصاً لا مثيل لها للتمتع بمعالم المدينة والأنشطة السياحية المختلفة".

وأكد جورج سعد، حرص شركة الزورا على تقديم عروض عقارية فاخرة ومميزة تساهم في تعزيز استراتيجية إمارة عجمان الرامية إلى تنشيط القطاع العقاري، ضمن بيئة طبيعية متميزة، تعكس رؤيتها المستقبلية في التخطيط العمراني المستدام، الذي يهدف إلى بناء مجتمعات حديثة واقتصاداً تنافسياً، يرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش، والسياحة والترفيه والرياضة.

والجدير بالذكر بأن التملك في مشروع "جايت واي" يتيح مجموعة من المزايا الحصرية، كمنح عضوية في نادي الزورا للجولف، وعضوية لمدة عامين في نادي الزورا الشاطئي، إلى جانب عضوية من الفئة الفضية في برنامج "أوبيروي وان" ، إضافة إلى أسعار تفضيلية في مرسى مارينا، وغيرها من الخصومات في جميع المطاعم ومرافق الضيافة التابعة لشركة الزورا.

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نبذة عن مدينة الزوراء:

تعتبر مدينة الزورا من أروع الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والواقعة في إمارة عجمان. وتشمل مناطق الجذب الرئيسية في مدينة الزورا المنتجعات الفاخرة على شاطئ البحر المطلة على الخليج العربي، ونادي الزورا للغولف المكون من 18 حفرة بالإضافة إلى الممرات والمطاعم والمقاهي والمرسى والشقق على ضفاف الخور والتي تجعله المكان المثالي للزيارة والعيش والاستمتاع. وإضافة إلى ذلك، تضم المنطقة محمية الزورا الطبيعية، وهي أحد أجمل المعالم الطبيعية في إمارة عجمان. حيث تعتبر وجهة مثالية لمحبي السياحة البيئية والطبيعية وأشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة. تسمح وفرة المياه الطبيعية في محمية الزورا، الفرصة للنباتات وأنواع الأشجار المختلفة بالنمو، فضلاً عن وجود نظام بيئي وفير لمجموعات كبيرة من الأسماك والشعاب المرجانية الباهرة.