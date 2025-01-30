عجمان، الإمارات العربية المتحدة – باشرت شركة الزورا للتطوير العقاري -المشروع المشترك بين حكومة عجمان وسوليدير العالمية والمطور العقاري الرئيسي الرائد لمدينة الزورا- تسليم مشروع فلل سي سايد هيلز، وذلك بعد انتهاء أعمال تطويره قبل الجدول الزمني المحدد.

وأجرت الزورا حفلاً لتدشين المشروع حضره كل من سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والسيد جورج سعد المدير التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، وعدد من المسؤولين عن تطوير المشروع، والضيوف.

وفي هذه المناسبة قال المهندس عمر بن عمير المهيري: "نشهد اليوم إنجازاً متميزاً يعكس التفاني والخبرة التي تتمتع بها شركة الزورا للتطوير العقاري، ونحن فخورون برؤية جهود ماثلة على أرض الواقع ترتقي بأعلى معايير التميز، ونؤكد أن مشاريع كهذه لا ترفع فقط من معايير الجودة والكفاءة، بل تسهم أيضاً في تعزيز المشهد العقاري بمشاريع مستدامة تركز على المجتمعات."

من جانبه قال جورج سعد المدير التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: "إن إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد يعد دليلاً على التزام فريقنا بالتميز وقدرتنا على الوفاء بوعودنا، كما يسلط الضوء على ما يتمتع به القطاع العقاري من مرونة ودعم لافتين لرواد العقار والمستثمرين، وفرصة لتعزيز خياراتهم بمشاريع ذات استثمار آمن ومثمر، ونحن سعداء بإنجاز مشروع فلل سي سايد هيلز والاستعداد لتسليمه قبل الموعد المحدد، ونتطلع إلى الترحيب بالسكان في منازلهم الجديدة، والاستمرار في تطوير مشاريع ذات معايير معمارية عالمية".

هذا وتتألف فلل سي سايد هيلز- التي تجسد تركيز الزورا على إنشاء مشاريع مستدامة تلبي تطلعات السكان والمستثمرين- من عشر فلل فاخرة على الواجهة البحرية، وقد تم تطويرها لتوفير تجربة معيشية متفردة بتصاميم معمارية حديثة، ومناظر طبيعية خلابة، وإمكانية الوصول إلى شاطئ خاص، فضلاً عن الإطلالات الساحلية المذهلة، التي تجمع بين الخصوصية والتماهي مع الطبيعة، مما يجسد رؤية الزورا في تطوير مجتمعات تمزج بين الفخامة والراحة والطبيعة. وتؤكد على التزامها بتطوير وجهات معيشية استثنائية ترتكز على الجودة والاستدامة والابتكار.

نبذة عن مدينة الزورا

مدينة الزورا هي واحدة من الوجهات الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة ، وتقع في إمارة عجمان. تشمل مناطق الجذب الرئيسية في المنطقة منتجعات فاخرة على شاطئ البحر تطل على الخليج العربي وملعب جولف للبطولات من 18 حفرة. الممرات ومسارات الركض وركوب الدراجات والمطاعم والمقاهي والمرسى والفيلات على شاطئ البحر والشقق على ضفاف الخور تجعله المكان المثالي للزيارة والعيش واللعب لجميع أفراد الأسرة. بالإضافة إلى ذلك ، تضم المنطقة محمية الزورا الطبيعية ، وهي واحدة من أجمل المعالم الطبيعية في إمارة عجمان. وهي وجهة مثالية لمحبي السياحة البيئية والطبيعية وأشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة. تسمح وفرة المياه الطبيعية لمختلف النباتات وأنواع الأشجار بالازدهار ، وتدعم نظاما بيئيا وفيرا لمجموعات كبيرة من الأسماك والشعاب المرجانية الرائعة.

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