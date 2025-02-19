التوسع الاستراتيجي يعزز حضور "الرمز" في أسواق المال الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الرمز ش.م.ع (ALRAMZ:UH)، الشركة الرائدة للخدمات المالیة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتمتع بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 25 عامًا في أسواق رأس المال، عن حصولها على ترخيص صانع سوق من سوق البحرين للأوراق المالية (بورصة البحرين)، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع على مستوى المنطقة، ولا سيما بعد حصولها مؤخرًا على الموافقة من سوق مسقط للأوراق المالية.

وسيعزز هذا الترخيص في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه شركة "الرمز" في رفع كفاءة الأسواق المالية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تمتد خبراتها الراسخة في صناعة السوق إلى البحرين، بما يسهم في دعم تطور القطاع المالي في المملكة. واستنادًا إلى سجلها الحافل في ترسيخ شفافية التسعير، وتقليص الفوارق السعرية، وتعزيز استقرار بيئات التداول في دولة الإمارات، تمضي "الرمز" بخطى واثقة نحو المساهمة بشكل أكثر فعالية في دعم منظومة الأسواق المالية في البحرين، بما يرسّخ موقعها كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في البحرين.

وقال كريم شعيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات المصرفية في "الرمز": "يمثل حصولنا على ترخيص صانع السوق في البحرين خطوة استراتيجية إضافية في مسيرتنا الرامية لتعزيز حضورنا القوي في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال توسعنا المستمر، نؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في الأسواق الإقليمية عبر تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ أعلى معايير النزاهة في الأسواق التي نعمل بها".

وأضاف: "يشكل توسعنا في البحرين خطوة استراتيجية تتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة ، ويستند إلى نموذج أعمال قوي قائم على استراتيجيات كمية متقدمة، وقدرات متطورة في التداول الخوارزمي، وأطر حوكمة فعالة. ومن خلال تحسين تدفق الأوامر، وتعزيز شفافية التسعير، والحد من التقلبات، نحرص على تعزيز كفاءة السوق، مع التزام راسخ بأعلى معايير النزاهة والممارسات المسؤولة. وبفضل فريق عمل يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات، نتطلع إلى الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة المالية في البحرين وتعزيز مرونتها واستقرارها".

يعكس هذا التوسع التزام "الرمز" الراسخ بدعم أسواق رأس المال الإقليمية عبر توظيف إمكاناتها المتقدمة في أنشطة صناعة السوق. وبفضل خبرتها الواسعة في تعزيز السيولة، تواصل الشركة تطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان كفاءة الأسواق وشفافيتها، مع ترسيخ أسس الاستدامة والنزاهة والاستقرار التنظيمي.

بصفتها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، تواصل "الرمز" قدماً جهودها لتوسيع حضورها الإقليمي عبر أنشطة صناعة السوق، وإدارة الأصول، والوساطة المالية، والتمويل المؤسسي، مما يعزز مكانتها الريادية ضمن المنظومة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد دورها المحوري في تطوير أسواق المال وترسيخ معايير الكفاءة والاستدامة المالية.

نبذة عن مجموعة الرمز

تأسست شركة الرمز في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تقدم الرمز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة المالية والتداول بالهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.

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