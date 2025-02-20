الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "اكتشف السعودية"، الشركة الرائدة في إدارة الوجهات في المملكة (التابعة لشركة المسافر)، عن تعيينها عضواً في الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، وهي مجتمع عالمي ومركز للمعرفة ضمن قطاع الاجتماعات الدولية، لتصبح بذلك أول شركة لإدارة الوجهات من المملكة تنضم إلى عضوية الرابطة. وستسهم هذه الخطوة في تمكين "اكتشف السعودية" من تعزيز دورها الريادي كشركة مفضلة لإدارة الوجهات في المملكة، ودفع عجلة نمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وباعتبارها عضواً في الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، ستتمكن "اكتشف السعودية" من الوصول إلى شبكة عالمية واسعة من العلاقات مع منظمي الفعاليات، بما يدعم نمو قطاع المؤتمرات والاجتماعات في المملكة.

كما ستستفيد "اكتشف السعودية" من منصات المسافر الرقمية المتطورة والمتكاملة لزيادة التواصل مع شبكة الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات الواسعة من الشركاء والمتعاونين، بهدف توفير فرص متنوعة لخدمات السفر والسياحة. ستساهم هذه العضوية في ترسيخ مكانة "اكتشف السعودية" الرائدة كشركة لإدارة الوجهات، والترويج للمملكة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض .

وصرح سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، حول الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بانضمام ’اكتشف السعودية‘ (التابعة لشركة المسافر) كأحدث عضو في الرابطة في المملكة، إذ يأتي التزامها بتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال متماشياً تماماً مع رؤية الرابطة في تعزيز التعاون العالمي ونمو القطاع. وبينما تواصل المملكة العربية السعودية توسيع قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، نتطلع إلى دعم ’اكتشف السعودية‘ في الاستفادة من شبكة الرابطة العالمية ومواردها وخبراتها لدفع فعاليات الأعمال المؤثرة والمستدامة."

وعن أهمية هذه الشراكة، صرح مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي للمسافر، قائلاً: "من خلال عضويتنا في الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، نهدف إلى إعادة رسم مشهد الأعمال المترابطة من خلال التعاون والابتكار، للاستفادة من قطاع المؤتمرات والاجتماعات المتنامي في المملكة العربية السعودية. ودعماً لطموح المملكة في قيادة العالم في فعاليات الأعمال والمعارض على نطاق واسع، ستتعاون ’اكتشف السعودية‘، بصفتها مزوداً رائداً لخدمات لوجستيات الفعاليات في المملكة، مع الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات على مواصلة تعزيز عروضنا، ولا سيما في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الحيوي، وجذب المزيد من الأعمال بما يتماشى مع التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030."

وتسهم المكانة المرموقة التي تحظى بها الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات في قطاع اجتماعات الجمعيات الدولية في تمكينها من توفير البيانات والتعليم وقنوات الاتصال، بالإضافة إلى الفرص لتطوير الأعمال والتواصل لأعضائها. وستحصل "اكتشف السعودية" على إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 220,000 اجتماع، و20,000 سلسلة اجتماعات تُعقد بانتظام، و11,500 جمعية. ومن خلال ما يزيد عن 1,100 عضو في حوالي 100 دولة حول العالم، تساعد الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات المنظمات على بناء المرونة والاستقرار على المدى الطويل من خلال الفعاليات والاجتماعات التي تُساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وستتمكن "اكتشف السعودية"، من خلال عضويتها في هذه الشبكة العالمية المرموقة، من تحقيق المزيد من النمو في قطاع المؤتمرات والاجتماعات بالمملكة. كما ستُشارك "اكتشف السعودية" في مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات القادم لعام 2025 الذي سيُقام في مدينة بورتو في البرتغال في شهر نوفمبر، مما يُعزز مكانتها المرموقة في قطاع الفعاليات والاجتماعات على الصعيد الدولي.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، و بغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

عن الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)

تعد الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) مجتمعاً عالمياً ومركزاً للمعرفة ضمن قطاع الاجتماعات الدولية والحكومية. تأسست الرابطة في عام 1963، وتخصصت في قطاع اجتماعات الجمعيات الدولية، مقدمةً البيانات والتعليم وقنوات التواصل، بالإضافة إلى فرص تطوير الأعمال وبناء الشبكات. وتواصل الرابطة اليوم جهودها لدعم عالم الاجتماعات الدولية. وتقدم الرابطة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم التعليم والروابط والأدوات والموارد لمساعدتها في تنظيم اجتماعات أكثر فعالية ونجاحًا.

اقرأ المزيد: www.iccaworld.org

-انتهى-

#بياناتشركات